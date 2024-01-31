Что за «Мастерская деловой игры» работала в минувшие выходные в Барнауле

В ходе игры несколько команд в течение четырех часов одновременно играли в бизнес-симуляции. Это позволяло взглянуть на цели компании и внутренние процессы с неожиданного ракурса.
В «Мастерской деловых игр» участвовали 130 человек. В их числе были представители сферы бизнеса, члены Общественной палаты Алтайского края, руководители и сотрудники крупнейших коммерческих предприятий региона, таких как сетевая компания «Алтайкрайэнерго», Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий, компания «Бочкари», Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. В.И. Мудрика, а также строительная компания «Жилищная инициатива».
При этом каждый выбрал игру, которая подходила его запросам. Кто-то захватывал рынок и противостоял конкуренции, кто-то сплотился, чтобы победить команду противника в тактической игре.
При этом игра позволила руководителям и их командам почувствовать себя в других ролях.
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