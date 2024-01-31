31 января
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Жизнь

Что за «Мастерская деловой игры» работала в минувшие выходные в Барнауле

В воскресенье, 28 января, в Алтайском филиале Президентской академии работала «Мастерская деловой игры». Об этом сообщает пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС.

«Мастерская деловой игры».
«Мастерская деловой игры».
Пресс-служба Алтайского филиала РАНХиГС

В ходе игры несколько команд в течение четырех часов одновременно играли в бизнес-симуляции. Это позволяло взглянуть на цели компании и внутренние процессы с неожиданного ракурса.

В «Мастерской деловых игр» участвовали 130 человек. В их числе были представители сферы бизнеса, члены Общественной палаты Алтайского края, руководители и сотрудники крупнейших коммерческих предприятий региона, таких как сетевая компания «Алтайкрайэнерго», Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий, компания «Бочкари», Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 им. В.И. Мудрика, а также строительная компания «Жилищная инициатива».

При этом каждый выбрал игру, которая подходила его запросам. Кто-то захватывал рынок и противостоял конкуренции, кто-то сплотился, чтобы победить команду противника в тактической игре.

При этом игра позволила руководителям и их командам почувствовать себя в других ролях.

Ранее сообщалось, что алтайский филиал РАНХиГС отметит 21-й день рождения.

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