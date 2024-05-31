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Жизнь

Что за новый закон, который убережет людей от нападения собак, хотят принять на Алтае

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) планируют рассмотреть новый законопроект, направленный на регулирование ситуации с безнадзорными животными в регионе. Информация о законопроекте и сам документ доступны на сайте краевого парламента.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

В пояснительной записке к новому закону «О регулировании отдельных правоотношений в области обращения с животными на территории Алтайского края» говорится, что он направлен на обеспечение безопасности и законных интересов граждан. В записке отмечается, что существующая в регионе программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) не может обеспечить эти цели, несмотря на ежегодное увеличение финансирования.

В тексте документа сообщается, что из-за возросшего количества случаев укусов растет «социальное напряжение среди граждан». Жители и органы местного самоуправления обращаются в профильный комитет Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) с просьбой урегулировать ситуацию. Подобная практика уже применялась в ряде других регионов, включая Республику Алтай.

Благодаря недавним изменениям в федеральном законодательстве, регионы теперь могут самостоятельно определять перечень и порядок мероприятий при обращении с бездомными животными на своей территории, а также устанавливать дополнительные требования к содержанию питомцев. Новый законопроект должен реализовать эти возможности.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

В новом законопроекте предлагается сделать обязательной регистрацию и маркировку собак в Алтайском крае. Регистрация будет бесплатной, а за маркировку владельцам придется платить. Порядок процедуры определит управление ветеринарии.

Также законопроект касается работы приютов и пунктов временного содержания животных. Одно из ключевых нововведений — в ряде случаев они смогут умерщвлять отловленных животных.

Что это за случаи, определяет преимущественно федеральное законодательство.

Кроме того, в законопроекте отдельно прописано: животные, проявляющие немотивированную агрессивность либо причинившие вред здоровью или жизни человека, подлежат умерщвлению.

Ранее стало известно, что будет в новом законе об обращении с животными и почему волонтеры против.

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