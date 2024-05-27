«99% укусов – от хозяйских собак». Что будет в новом законе об обращении с животными и почему волонтеры против

На сессии АКЗС 6 июня рассмотрят закон об обращении животными в Алтайском крае. На первый взгляд, нововведение несет только хорошее: появятся обязательные маркировка и регистрация домашних животных. Однако вместе с тем в крае введут эвтаназию. Разработчики закона считают, что нынешняя система отлова не дает результат. Волонтеры же уверены: если бы за исполнением программы следили лучше, она бы работала. А Софья Куликова, руководитель приюта «Ласка», и вовсе поделилась статистикой из травмпунктов и многолетнего опыта отлова: кусают людей в основном хозяйские собаки.

Ложный ориентир

Волонтеры, общественники и даже некоторые представители власти категорически против радикальной меры – эвтаназии – и считают, что закон совершенно непроработан. Даже собрались устраивать митинг 4 июня. Довод у зоозащитников не один.

Первый аргумент — ложные выводы о нерезультативности нынешнего отлова.

Отлов – стерилизация – вакцинация – возврат (ОСВВ) – это программа, которая действует в Алтайском крае с 2016 года. В пояснительной записке к закону приведены такие цифры ее результативности: в 2021 году через ОСВВ прошла 1871 особь; в 2022-м – 2765; в 2023-м – 3577.

Из бюджета в 2021 году на программу выделяли 16 млн рублей, в 2022-м – почти 25, в 2023 – 28, на 2024 предусмотрено 29,8.

При этом в 2021 году медицинскими учреждениями края зафиксировано 1983 случая обращения граждан, пострадавших от нападения собак, в 2022-м – 2198, в 2023 – 2328. Отметим, что это только официально зарегистрированные случаи нападения собак.

Из всего этого разработчики закона сделали вывод, что ОСВВ не работает.

Бездомные собаки. Предоставлено altapress.ru

Софья Куликова считает, что выводы сделаны в корне неверные. Уже несколько лет «Ласка» занимается отловом бродячих собак и активно сотрудничает с травмпунктами и линией 112. Каждый сигнал о покусе или нападении пересылается в приют.

Поэтому Софья Куликова знает наверняка: «В 99% случаев кусают хозяйские собаки. Это подтверждают сами укушенные».

И с ростом числа укусов руководитель «Ласки» тоже не совсем согласна: «В Барнауле их количество точно сократилось. Может быть, выросло где-то по районам».

По мнению не только Куликовой, но и в целом волонтеров, краю не стоит ориентироваться на регионы, где сложилась действительно плохая обстановка с бездомными собаками и где уже ввели эвтаназию – Республика Алтай, Бурятия, , Астраханская, Саратовская и Магаданская области. Даже с введением усыпления ситуация там не изменилась в лучшую сторону.

Бездомные собаки. Предоставлено altapress.ru

Вместо этого нужно брать пример с городов, где программа ОСВВ действительно помогла. Например, Нижний Новгород. 10 лет назад там отлавливали какие-то нереальные цифры – по 10 тыс. собак в год. После введения ОСВВ начался планомерный, системный отлов, и сейчас, при населении в 1,2 млн человек, там отлавливают 300 собак в год. В Барнауле, при населении чуть более 600 тыс. человек, отлавливают 900.

Все дело в несистемном подходе, говорит Софья.

«Допустим, муниципалитету выделяют 160 тыс. рублей на год. Администрация должна найти, с кем заключить контракт на отлов за эти деньги. Как правило, там, где приютов нет, а это большинство муниципалитетов края, искать приходится долго. И чаще всего у нас за работу берется один индивидуальный предприниматель, - рассказывает Софья. -160 тыс. рублей – это всего 20 собак, которых можно провести по программе ОСВВ, включая 21 день передержки. И вот этот предприниматель раз в год приезжает, ловит 20 первых попавшихся собак и уезжает. Весь остальной год никто этим не занимается».

В общем, с ОСВВ нужно грамотно работать, а не просто выделять деньги и ждать результат.

Бездомные собаки. Предоставлено altapress.ru

Гуманность соблюсти сложно

Второй аргумент волонтеров – эвтаназия проблему не решит.

До 2016 года в Алтайском крае работала другая программа, которая называлась «Отлов и утилизация бездомных животных». По факту, говорит Софья, никакого отлова не было. На местах обитания бездомных собак разбрасывали отраву, животные съедали ее, но умирали далеко не сразу, а бродили по городу, в муках задыхаясь. Все это в том числе на глазах у детей. Потом трупы собирали и сжигали в общей яме.

По новому закону умерщвлять животных, как и ловить их, следует гуманными способами. Софья утверждает: поймать рожденную на улицу собаку почти невозможно, тем более гуманным методом. Добровольно в руки человеку она ни за что не дастся.

«Мы обмениваемся опытом с отловщиками собак по всей стране, и скажу честно: приходится изобретать самые изощренные методы, чтобы таких матерых животных поймать безболезненно для них, – делится она. – К человеку быстрее подойдет потеряшка. И, боюсь, именно такие питомцы будут попадать под отлов и именно они будут казнены».

Бездомные собаки. Предоставлено altapress.ru

Софья подсчитывает: чтобы гуманно поймать собаку, нужно, к примеру, вооружиться дротиками с наркозом стоимостью в 2 тыс. рублей за штуку. И не факт, что попасть получится с первого раза, а если и да – собака засыпает не сразу и может успеть убежать и спрятаться так, что ее не получится достать. Потом животное нужно привезти в ПВС, кормить ее и убирать за ней во время передержки. По тарифу ветслужбы – это 150 рублей в день, то есть еще 1,5 тыс. рублей. Для эвтаназии понадобится наркоз, обезболивающее, сам препарат – все это тоже недешево. А после потребуется еще и обязательная кремация – от 70 до 100 рублей за килограмм веса или еще плюс около 2 тыс. рублей.

Суммарно выходит столько же, сколько ОСВВ.

Только если возвращать собак на места, новые не появятся из-за отсутствия кормовой базы. А если забирать и усыплять – оставшиеся особи начнут активно плодиться, ведь появится свободная еда.

Официальная статистика такова: 20 лет назад, когда бездомных собак также разрешали убивать, ежегодно заключались контракты на 3 тыс. голов. Их число ни разу не сокращалось. Но с приходом ОСВВ к 2023 году удалось выйти на 900 отловленных особей – и это включая кошек.

Бездомные собаки. Предоставлено altapress.ru

Что предлагает закон?

В проекте закона вводятся новые понятия:

Регистрация домашних животных – внесение данных о маркированном питомце и его владельцах в единую инфосистему.

Собственно, маркирование – путем закрепления на теле или введения визуального, электронного или смешанного средства маркирования с идентификационным номером.

Пункт временного содержания (ПВС) – в понимании законодателей, любое здание, строение или сооружение, предназначенное для краткосрочного содержания отловленных животных. Может быть даже мобильным.

Невостребованное животное – то, у которого за 11 дней пребывания в ПВС не нашлось владельца, старого или нового.

Немотивированная агрессивность – по отношению к другим животным или людям, которая повлекла причинение вреда здоровью, жизни, имуществу или угрожала этому. Важно, что в законе отмечено отсутствие провокации. То есть человек или другое животное до этого не представляли угрозы для самого животного или его потомства.

Примечательно, что все это касается только собак.

Вопрос о штрафах за отсутствие регистрации животных проработают после принятия закона. В силу он вступит с 1 января 2025 года.

Бездомные собаки. Предоставлено altapress.ru

Пункты временного содержания будут работать параллельно с приютами. Приюты продолжат отлавливать животных, привозить к себе, осматривать, оказывать ветпомощь, содержать, кормить. В обязанности также будет входить маркировка, регистрация, стерилизация, публикации сведений о животных в интернете.

Неагрессивных, пролеченных, вакцинированных, стерилизованных, зарегистрированных и промаркированных собак продолжат возвращать на улицы или пристраивать в дома.

В то же время ПВС также будут отлавливать животных, привозить к себе и проверять на агрессивность. Предполагается, что потерявшихся питомцев вернут владельцам за 11 дней содержания в ПВС (10 из которых – обязательный карантин). Либо за это же время подыщут новых.

Но если желающих не найдется или животное проявит немотивированную агрессию, или будет болеть чем-то особо опасным, то его усыпят. Причем сделать это должны будут «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Остается много вопросов. Например, кто будет работать в пунктах временного содержания, учитывая, что волонтеры не поддерживают эвтаназию. Как будет проверяться, что каждая домашняя собака промаркирована и зарегистрирована, учитывая, что зоополиции нет, а добровольческих ресурсов может не хватить.

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