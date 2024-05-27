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Жизнь

«99% укусов – от хозяйских собак». Что будет в новом законе об обращении с животными и почему волонтеры против

На сессии АКЗС 6 июня рассмотрят закон об обращении животными в Алтайском крае. На первый взгляд, нововведение несет только хорошее: появятся обязательные маркировка и регистрация домашних животных. Однако вместе с тем в крае введут эвтаназию. Разработчики закона считают, что нынешняя система отлова не дает результат. Волонтеры же уверены: если бы за исполнением программы следили лучше, она бы работала. А Софья Куликова, руководитель приюта «Ласка», и вовсе поделилась статистикой из травмпунктов и многолетнего опыта отлова: кусают людей в основном хозяйские собаки.

Собаки. Бродячие собаки.
Собаки. Бродячие собаки.
unsplash.com

Ложный ориентир

Волонтеры, общественники и даже некоторые представители власти категорически против радикальной меры – эвтаназии – и считают, что закон совершенно непроработан. Даже собрались устраивать митинг 4 июня. Довод у зоозащитников не один.

Первый аргумент — ложные выводы о нерезультативности нынешнего отлова.

Отлов – стерилизация – вакцинация – возврат (ОСВВ) – это программа, которая действует в Алтайском крае с 2016 года. В пояснительной записке к закону приведены такие цифры ее результативности: в 2021 году через ОСВВ прошла 1871 особь; в 2022-м – 2765; в 2023-м – 3577.

Из бюджета в 2021 году на программу выделяли 16 млн рублей, в 2022-м – почти 25, в 2023 – 28, на 2024 предусмотрено 29,8.

При этом в 2021 году медицинскими учреждениями края зафиксировано 1983 случая обращения граждан, пострадавших от нападения собак, в 2022-м – 2198, в 2023 – 2328. Отметим, что это только официально зарегистрированные случаи нападения собак.

Из всего этого разработчики закона сделали вывод, что ОСВВ не работает.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

Софья Куликова считает, что выводы сделаны в корне неверные. Уже несколько лет «Ласка» занимается отловом бродячих собак и активно сотрудничает с травмпунктами и линией 112. Каждый сигнал о покусе или нападении пересылается в приют.

Поэтому Софья Куликова знает наверняка: «В 99% случаев кусают хозяйские собаки. Это подтверждают сами укушенные».

И с ростом числа укусов руководитель «Ласки» тоже не совсем согласна: «В Барнауле их количество точно сократилось. Может быть, выросло где-то по районам».

По мнению не только Куликовой, но и в целом волонтеров, краю не стоит ориентироваться на регионы, где сложилась действительно плохая обстановка с бездомными собаками и где уже ввели эвтаназию – Республика Алтай, Бурятия, , Астраханская, Саратовская и Магаданская области. Даже с введением усыпления ситуация там не изменилась в лучшую сторону.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

Вместо этого нужно брать пример с городов, где программа ОСВВ действительно помогла. Например, Нижний Новгород. 10 лет назад там отлавливали какие-то нереальные цифры – по 10 тыс. собак в год. После введения ОСВВ начался планомерный, системный отлов, и сейчас, при населении в 1,2 млн человек, там отлавливают 300 собак в год. В Барнауле, при населении чуть более 600 тыс. человек, отлавливают 900.

Все дело в несистемном подходе, говорит Софья.

«Допустим, муниципалитету выделяют 160 тыс. рублей на год. Администрация должна найти, с кем заключить контракт на отлов за эти деньги. Как правило, там, где приютов нет, а это большинство муниципалитетов края, искать приходится долго. И чаще всего у нас за работу берется один индивидуальный предприниматель, - рассказывает Софья. -160 тыс. рублей – это всего 20 собак, которых можно провести по программе ОСВВ, включая 21 день передержки. И вот этот предприниматель раз в год приезжает, ловит 20 первых попавшихся собак и уезжает. Весь остальной год никто этим не занимается».

В общем, с ОСВВ нужно грамотно работать, а не просто выделять деньги и ждать результат.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

Гуманность соблюсти сложно

Второй аргумент волонтеров – эвтаназия проблему не решит.

До 2016 года в Алтайском крае работала другая программа, которая называлась «Отлов и утилизация бездомных животных». По факту, говорит Софья, никакого отлова не было. На местах обитания бездомных собак разбрасывали отраву, животные съедали ее, но умирали далеко не сразу, а бродили по городу, в муках задыхаясь. Все это в том числе на глазах у детей. Потом трупы собирали и сжигали в общей яме.

По новому закону умерщвлять животных, как и ловить их, следует гуманными способами. Софья утверждает: поймать рожденную на улицу собаку почти невозможно, тем более гуманным методом. Добровольно в руки человеку она ни за что не дастся.

«Мы обмениваемся опытом с отловщиками собак по всей стране, и скажу честно: приходится изобретать самые изощренные методы, чтобы таких матерых животных поймать безболезненно для них, – делится она. – К человеку быстрее подойдет потеряшка. И, боюсь, именно такие питомцы будут попадать под отлов и именно они будут казнены».

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

Софья подсчитывает: чтобы гуманно поймать собаку, нужно, к примеру, вооружиться дротиками с наркозом стоимостью в 2 тыс. рублей за штуку. И не факт, что попасть получится с первого раза, а если и да – собака засыпает не сразу и может успеть убежать и спрятаться так, что ее не получится достать. Потом животное нужно привезти в ПВС, кормить ее и убирать за ней во время передержки. По тарифу ветслужбы – это 150 рублей в день, то есть еще 1,5 тыс. рублей. Для эвтаназии понадобится наркоз, обезболивающее, сам препарат – все это тоже недешево. А после потребуется еще и обязательная кремация – от 70 до 100 рублей за килограмм веса или еще плюс около 2 тыс. рублей.

Суммарно выходит столько же, сколько ОСВВ.

Только если возвращать собак на места, новые не появятся из-за отсутствия кормовой базы. А если забирать и усыплять – оставшиеся особи начнут активно плодиться, ведь появится свободная еда.

Официальная статистика такова: 20 лет назад, когда бездомных собак также разрешали убивать, ежегодно заключались контракты на 3 тыс. голов. Их число ни разу не сокращалось. Но с приходом ОСВВ к 2023 году удалось выйти на 900 отловленных особей – и это включая кошек.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

Что предлагает закон?

В проекте закона вводятся новые понятия:

  • Регистрация домашних животных – внесение данных о маркированном питомце и его владельцах в единую инфосистему.
  • Собственно, маркирование – путем закрепления на теле или введения визуального, электронного или смешанного средства маркирования с идентификационным номером.
  • Пункт временного содержания (ПВС) – в понимании законодателей, любое здание, строение или сооружение, предназначенное для краткосрочного содержания отловленных животных. Может быть даже мобильным.
  • Невостребованное животное – то, у которого за 11 дней пребывания в ПВС не нашлось владельца, старого или нового.
  • Немотивированная агрессивность – по отношению к другим животным или людям, которая повлекла причинение вреда здоровью, жизни, имуществу или угрожала этому. Важно, что в законе отмечено отсутствие провокации. То есть человек или другое животное до этого не представляли угрозы для самого животного или его потомства.

Примечательно, что все это касается только собак.

Вопрос о штрафах за отсутствие регистрации животных проработают после принятия закона. В силу он вступит с 1 января 2025 года.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Предоставлено altapress.ru

Пункты временного содержания будут работать параллельно с приютами. Приюты продолжат отлавливать животных, привозить к себе, осматривать, оказывать ветпомощь, содержать, кормить. В обязанности также будет входить маркировка, регистрация, стерилизация, публикации сведений о животных в интернете.

Неагрессивных, пролеченных, вакцинированных, стерилизованных, зарегистрированных и промаркированных собак продолжат возвращать на улицы или пристраивать в дома.

В то же время ПВС также будут отлавливать животных, привозить к себе и проверять на агрессивность. Предполагается, что потерявшихся питомцев вернут владельцам за 11 дней содержания в ПВС (10 из которых – обязательный карантин). Либо за это же время подыщут новых.

Но если желающих не найдется или животное проявит немотивированную агрессию, или будет болеть чем-то особо опасным, то его усыпят. Причем сделать это должны будут «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Остается много вопросов. Например, кто будет работать в пунктах временного содержания, учитывая, что волонтеры не поддерживают эвтаназию. Как будет проверяться, что каждая домашняя собака промаркирована и зарегистрирована, учитывая, что зоополиции нет, а добровольческих ресурсов может не хватить.

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