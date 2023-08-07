7 августа
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Жизнь

Что за праздник Анна Летняя и что запрещено делать 7 августа

7 августа - народный праздник Анна Летняя и церковный Успение праведной Анны.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Что за праздник Анна Летняя

Православная церковь отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Святая Анна, супруга святого Иоакима, стала матерью девы Марии. Скончалась в 79 лет.

День также называют Анна Зимоуказательница - по этому дню гадали о том, какая будет зима.

К 7 августа уже созревал первый картофель, на стол принято подавать блюда из картофеля и грибов, которых также много в это время.

С сегодняшнего дня начинаются не только ночные похолодания, но и заморозки, выпадает иней.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Что запрещено делать на Летнюю

  • Нельзя заставлять коней работать и ругать их, относиться неуважительно. За лошадьми надо ухаживать, кормить лучшим кормом, заботиться, украшать.
  • Нельзя торговаться - покупка будет неудачной, а цены все равно неприемлемыми.
  • Нельзя есть мясо - 9 дней будут проблемы с животом. Лучше есть картофель и грибы.
  • Нельзя легко одеваться, если утром прохладно - нечисть болезни напустит.
  • Нельзя конфликтовать, ревновать, кричать на возлюбленного и близких — помириться долго не удастся.
  • Нельзя заниматься починкой одежды и обуви — все равно вскоре станут непригодными для носки.
Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Приметы на 7 августа

  • Холодное утро — зимой будут суровые морозы.
  • Какая погода до обеда, такая будет в декабре.
  • Какая погода после обеда, такая и после декабря.
  • Теплый и солнечный день — к холодной и малоснежной зиме.
  • Идет дождь - теплой, снежной зиме.
  • У муравьев высокие муравейники - зима будет холодная.
  • Много чаек, громко кричат - ждать ненастья.
  • Иней выпал — к холодной зиме.
  • Холодная ночь — будут трескучие морозы зимой.
  • Замерзшая роса — зима будет особенно холодной.
  • Иней на окнах — морозы наступят уже в октябре.
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