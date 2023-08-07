Что за праздник Анна Летняя
Православная церковь отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Святая Анна, супруга святого Иоакима, стала матерью девы Марии. Скончалась в 79 лет.
День также называют Анна Зимоуказательница - по этому дню гадали о том, какая будет зима.
К 7 августа уже созревал первый картофель, на стол принято подавать блюда из картофеля и грибов, которых также много в это время.
С сегодняшнего дня начинаются не только ночные похолодания, но и заморозки, выпадает иней.
Заморозки. Иней.
СС0
Что запрещено делать на Летнюю
- Нельзя заставлять коней работать и ругать их, относиться неуважительно. За лошадьми надо ухаживать, кормить лучшим кормом, заботиться, украшать.
- Нельзя торговаться - покупка будет неудачной, а цены все равно неприемлемыми.
- Нельзя есть мясо - 9 дней будут проблемы с животом. Лучше есть картофель и грибы.
- Нельзя легко одеваться, если утром прохладно - нечисть болезни напустит.
- Нельзя конфликтовать, ревновать, кричать на возлюбленного и близких — помириться долго не удастся.
- Нельзя заниматься починкой одежды и обуви — все равно вскоре станут непригодными для носки.
Заморозки. Иней.
СС0
Приметы на 7 августа
- Холодное утро — зимой будут суровые морозы.
- Какая погода до обеда, такая будет в декабре.
- Какая погода после обеда, такая и после декабря.
- Теплый и солнечный день — к холодной и малоснежной зиме.
- Идет дождь - теплой, снежной зиме.
- У муравьев высокие муравейники - зима будет холодная.
- Много чаек, громко кричат - ждать ненастья.
- Иней выпал — к холодной зиме.
- Холодная ночь — будут трескучие морозы зимой.
- Замерзшая роса — зима будет особенно холодной.
- Иней на окнах — морозы наступят уже в октябре.