Что за праздник Анна Летняя

Православная церковь отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Святая Анна, супруга святого Иоакима, стала матерью девы Марии. Скончалась в 79 лет.

День также называют Анна Зимоуказательница - по этому дню гадали о том, какая будет зима.

К 7 августа уже созревал первый картофель, на стол принято подавать блюда из картофеля и грибов, которых также много в это время.

С сегодняшнего дня начинаются не только ночные похолодания, но и заморозки, выпадает иней.

Заморозки. Иней. СС0

Что запрещено делать на Летнюю

Нельзя заставлять коней работать и ругать их, относиться неуважительно. За лошадьми надо ухаживать, кормить лучшим кормом, заботиться, украшать.

Нельзя торговаться - покупка будет неудачной, а цены все равно неприемлемыми.

Нельзя есть мясо - 9 дней будут проблемы с животом. Лучше есть картофель и грибы.

Нельзя легко одеваться, если утром прохладно - нечисть болезни напустит.

Нельзя конфликтовать, ревновать, кричать на возлюбленного и близких — помириться долго не удастся.

Нельзя заниматься починкой одежды и обуви — все равно вскоре станут непригодными для носки.

Заморозки. Иней. СС0

Приметы на 7 августа