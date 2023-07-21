Что за праздник Казанская летняя и что запрещено делать 21 июля

21 июля - церковный праздник явления Казанской иконы Божией Матери и народный праздник Казанская летняя. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на 21 июля

Народный праздник называется Казанская летняя - Православная церковь празднует явление иконы Божией Матери в Казани, случившееся в 1579 году. Считается чудотворной и одной из самых почитаемых икон в Русской Православной церкви. Летним же этот праздник называется, потому что есть еще одно празднование иконы Казанской Божией Матери, которое совершается 4 ноября (Казанская осенняя).

Иконе молятся для исцеления болезней, счастливой семейной жизни, благополучия детей, от внезапной смерти, бед в дороге, пожара, плохих людей, тоски, уныния и тревог. Пары, которые давно не могут зачать ребёнка, просят у иконы помощи.

У этого дня в народном календаре есть и другие названия — Прокопий Жнец (в честь великомученика Прокопия Кесарийского, пострадавшего в 303 году), и Зажинки.

В это время начинают жать рожь. Перед работой, соответственно, возносили молитвы святому Прокопию, накрывали в честь этого события столы, чтобы жатва прошла удачно.

Первый сноп относили в церковь для освящения, после чего приносили домой. Таким снопом выгоняли мух, клопов и тараканов из дома, оставляли его под образами в красном углу.

К этому времени поспевает черника. Отправлялись в лес для сбора ягод. Также появляется очень много комаров — всячески защищались от их укусов и даже проводили ритуалы против насекомых.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Что нельзя делать на праздник Казанская летняя

На Казанскую нельзя стирать в открытых водоемах, полоскать, что-то мыть, нельзя купаться — водяной не в настроении, может навредить или попытаться утащить на дно.

Нельзя отправляться в дальний путь, путешествие — дорога окажется неудачной. Если отменить поездку никак нельзя, нужно попросить помощи у своего Ангела-хранителя.

Нельзя сегодня бездельничать, лениться, проводить время на диване, ничего не делая и ничем не занимаясь. Такое поведение принесёт проблемы и неудачи в делах.

Матерям нельзя рассказывать о своих дочерях, хвалиться или ругать — можно сглазить их удачу и благополучие.

Нельзя относиться оскорбительно к березе — рвать листья, ломать ветки, рубить ствол, выкидывать мусор или выливать нечистоты рядом с березой — к проблемам с финансами.

Нельзя начинать новые дела, старт проектов, первые шаги к исполнению задуманного на работе или в профессии. Однако можно планировать, просчитывать следующие шаги.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Приметы на 21 июля

Пасущаяся лошадь на возвышенность выходит — к теплу.

Черника поспела — пора жать рожь.

Какая погода сегодня, такая будет и 2 августа.

Воробьи дерутся и очень активны — к солнечной погоде.

Дождь начался после полудня — до конца дня будет лить.

Дождь без ветра — ненастье затянется.

После сильного дождя выглянуло солнце — скоро непогода продолжится.

Пчёлы часто кусают — к засухе.

Какая погода утром — такой будет первая половина августа.

Какая погода после полудня — такой будет вторая половина августа.

Если на неделе, на которую выпадает Казанская летняя, не было дождя, то всю неделю, на которую выпадает Ильин день (2 августа), будут лить дожди.

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