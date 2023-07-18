Народные приметы на Афанасьев день. Почему нужно не спать до полуночи 18 июля

18 июля - народный праздник Афанасьев день и церковный день памяти преподобного Афанасия Афонского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Афанасьев день

Если в этот день бороться с вредителями бабочками-капустницами, то до конца лета не будут беспокоить.

Другое название народного праздника — Месяцев день. Считается, что в этот день месяц радуется — меняет цвет, мигает, то прячется, то появляется.

Если в ночь 18 июля наблюдать за месяцем, то он поспособствует прибавлению сил и энергии. Если месяц играет на небе — к хорошему урожаю; если хорошо и четко виден — осень будет сухой и теплой.

Бодрствовать эту ночь или не спать хотя бы до полуночи — к удаче и крепкому здоровью.

Вечером и ночью можно попробовать строить планы, продумывать стратегию действий, думать о воплощении желаний или просто мечтать о чем-то хорошем. В свой праздник месяц может подарить исполнение задуманного или желанного.

Если долго смотреть на луну в эту ночь — много счастья прибавится.

На ночь нужно оставить шторы раскрытыми, чтобы благотворный свет луны попал в жилище, смог зарядить его своими силами, выгнал все негативное.

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Что нельзя делать на Афанасьев день

Не стоит сплетничать, разводить слухи, рассказывать о чужих бедах и проблемах - чужие беды перейдут на сплетника.

Нельзя весь день проводить в одиночестве, нужно пригласить гостей или сходить в гости, прогуляться с родственниками, любимыми или друзьями, отправиться в людное место. Общение, хорошее настроение, улыбки притянут удачу и благополучие.

Нужно быть максимально осторожными с острыми предметами или же вовсе их избегать. По поверьям, если получить рану сегодня, она будет долго заживать.

Нельзя злиться - негативные мысли оттолкнут удачу, можно вступить на чёрную полосу жизни.

Вечером, когда солнце заходит и выходит луна, работать уже нельзя (не относится к обязательной работе, от которой нет возможности отказаться).

Нельзя рассказывать другим людям о своих планах, мечтах, желаниях — не сбудутся. Также нельзя жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы — станут ещё хуже.

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Приметы на 18 июля

Желтые облака — к дождю.

Испарения поднимаются над землёй — к осадкам.

Много звезд видно — к солнечной погоде.

Утром видна радуга — перед дождем.

Радуга появилась вечером — осадков не будет.

Радуга в полдень — к усилению ветра.

Ворон взмывает высоко ввысь — к хорошей погоде.

Солнечные лучи светят сквозь облака — будет ясно.

Рядом с водоемом сидит много ворон — плохая примета для рыбака, клева не будет.

На листьях клена появились капельки сока — к дождливой погоде.

Заяц дорогу перебежал — к удаче.

Змея рядом с домом — к беде.

Тучи наползают с юго-западной стороны — к осадкам.

Месяц в тумане — к плохой погоде.

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