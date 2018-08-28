Успение Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день

28 августа православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник входит в число двунадесятых, то есть 12 важных. Рассказываем, в чем суть Успения, что нельзя делать в этот день и какие традиции связаны с Успением Богородицы 2018.

В чем суть церковного праздника Успение?

Слово «успение» означает смерть. 28 августа православные христиане вспоминают о кончине Богородицы — Девы Марии, матери Иисуса Христа.

По преданию, смерть Богородицы была праведной. Она простилась с апостолами и почила. А после погребения тело Девы Марии пропало из гроба. Христиане верят, что Богоматерь вознесена на небо, где молится за всех людей, пишет журнал «Фома».

Успение Пресвятой Богородицы: традиции празднования

Празднику предшествует Успенский пост. Он длится две недели, с 14 по 27 августа. Успенский пост посвящен Богородице.

Если Успение выпадает на постный день — среду или пятницу — то желательно отказаться от мясной, молочной пищи и яиц, но можно есть рыбу. Если 28 августа приходится на другие дни недели, то ограничений в еде нет.

В 2018 году Успение — не постный день.

28 августа в православных храмах служат праздничную службу.

В народном создании церковные традиции Успения смешались с обычаями земледельцев. В это время крестьяне работали на уборке урожая. Восточные славяне приурочили к Успения праздник жатвы — «Обжинки». Еще этот день называли «Госпожинки» или «Госпожин день»: название отражает народное почитание Богородицы, пишет журнал «Фома».

А 29 августа отмечают Ореховый Спас, который по-другому еще называют Хлебный Спас. В это время собирали орехи и делали заготовки на зиму.

Успенский собор СС0

Что нельзя делать на Успение Богородицы?

Церковь советует в праздник Успения Богородицы не увлекаться различными поверьями и приметами. Например, что если 28 августа натрешь ногу, то привлечешь неприятности: это суеверие.

Существует распространенное, но неверное мнение, что в православные праздники запрещено работать на огороде, шить, делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими, но если такой возможности нет, никто осуждать не станет.

В церкви советуют в православные праздники (как и в другие дни) воздержаться от заговоров, оккультных и магических обрядов. К этому в церкви относятся однозначно негативно.

В православный праздник Успение не нужно сквернословить, завидовать, ругаться с окружающими.

Успенский собор СС0

Можно ли венчаться в Успение-2018?

Прямого запрета на венчание 28 августа нет. Однако во многих храмах стараются не проводить венчания в дни двунадесятых праздников, чтобы эмоции от личного торжества не затмевали радость церковного праздника.