Отмечается, что это проект, объединяющий бренды аксессуаров, одежды, декора и еды города Барнаула.
Гостей будет ждать выставка-продажа различных изделий, а также разнообразные активности: мастер-классы по рисованию, созданию свечей, композиций из мха и витражной мозаики.
Также на маркете будет фотозона, фотографы, диджей и музыкальная группа.
Мероприятие пройдет 8-9 июня с 12:00 до 20:00 на площадке у визит-центра.
Ранее сообщалось, что в барнаульском Изумрудном парке пройдет Турнир по ножевому бою.
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