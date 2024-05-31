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Жизнь

Что за STIL’ный Маркет пройдет в барнаульском парке Изумрудный

8-9 июня в барнаульском парке Изумрудный пройдет STIL’ный Маркет. Об этом сообщает администрация парка.

Отмечается, что это проект, объединяющий бренды аксессуаров, одежды, декора и еды города Барнаула.

Гостей будет ждать выставка-продажа различных изделий, а также разнообразные активности: мастер-классы по рисованию, созданию свечей, композиций из мха и витражной мозаики.

Также на маркете будет фотозона, фотографы, диджей и музыкальная группа.

Мероприятие пройдет 8-9 июня с 12:00 до 20:00 на площадке у визит-центра.

Ранее сообщалось, что в барнаульском Изумрудном парке пройдет Турнир по ножевому бою.

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