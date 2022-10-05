Что запрещено делать на Иону и Фоку. Приметы и традиции 5 октября

5 октября отмечают не только День учителя, но и народно-христианский праздник Иона и Фока. Православная церковь вспоминает святого мученика Фоку Синопского и пророка Иона. А на Руси его прозвали Листодером в честь приходящей осени. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Иона и Фоки

На Руси считали, что настоящая осень начинается 5 октября. Уже все листья пожелтели и стелились золотым ковром по земле. Ягод и грибов становилось все меньше, а те, что попадались были горькими и невкусными.

«На Фоку одна ягода — горькая рябина, и одно дерево — горькая осина», — гласила поговорка.

Кстати, люди верили, что осина может снять любые болезни. Человеку, больному лихорадкой, следовало отправиться в лес и попросить осину забрать его болезнь и дать легкость. После чего дерево нужно было перевязать своим поясом.

Что нельзя делать 5 октября

На Иону и Фоку запрещено есть рыбу — ведь пророк Иона находился в чреве кита.

Нельзя спать до обеда , иначе святые накажут бессонницей и финансовым неблагополучием.

иначе святые накажут бессонницей и финансовым неблагополучием. Не стоит спать на чужой постели , иначе можно притянуть болезни и невзгоды хозяина.

иначе можно притянуть болезни и невзгоды хозяина. Осторожнее с муравейниками — если его разорить , то можно накликать бурю.

то можно накликать бурю. Нельзя ругаться на ветер — к ненастью.

Приметы Листодера