Что запрещено делать в день Могущницы — приметы и традиции 20 февраля

Название Могущница пошло от травы-лапчатки с крестообразными листиками. Считалось, что 20 февраля она приобретает необыкновенную силу и является более действенной.
Приметы Луки Елладского
- облака синего цвета – к теплой погоде;
- снег тает с северной стороны – к теплому лету;
- в полдень подул ветер – яровые хорошо уродятся;
- красный закат – к порывистым, холодным ветрам и сырому лету.
Традиции в праздник Могущницы
Раньше верили, что растения совершают чудеса. К ним относились, как к живым существам. Наши предки считали, что травы переходят с места на место, принимают облик зверей и птиц, исчезают и разговаривают.
В этот день собирали растения в заповедных местах, доступ к которым был только у избранных.
Яйцо считали основой жизни, символом рождения и смерти. Чтобы выгнать недуг или убрать порчу, яйцо катали по телу с ног до головы. Затем его разбивали. Ритуал сопровождался специальными заговорами.
Что нельзя делать 20 февраля
- нельзя ссориться, ругаться, оскорблять близких и таить в себе обиды;
- не стоит женщинам носить одежду зелёного цвета — это к неприятностям и болезни;
- не нужно жадничать;
- нельзя трапезничать одному. Иначе можно провести весь год в одиночестве.
Рекомендуется испечь пироги с луком. Часть съесть самостоятельно, а часть раздать нуждающимся. Так в доме всегда будет царить порядок и достаток.
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