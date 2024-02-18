18 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

18 февраля - что категорически запрещено делать на Агафью Коровницу

18 февраля наши предки называли днем Агафьи Коровницы. Её считали покровительницей домашнего скота. В этот день на Руси совершали обряды, способные защитить от нечисти и уберечь от пожара.

Зима.
Зима.
unsplash.com

Традиции на день Агафьи Коровницы

  • ранним утром отправиться в хлев, взяв с собой старые лапти, пропитанные дегтем. Ими требовалось подмести пол и протереть стены. Раньше думали, что такой ритуал надежно защитит коров от массовой смерти.
  • досыта накормить корову;
  • повесить корове на рога куски хлеба, чтобы призвать в дом достаток;
  • помянуть умерших предков;
  • опахать деревню сохой, в которую запряжена вдова. Считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть.
Зима.
Зима.
unsplash.com

Запреты 18 февраля

  • бить корову, наказывать домашний скот за непослушание;
  • резать коров и свиней;
  • браниться и затевать ссоры с домочадцами;
  • разжигать костры в полях и во дворах.
Зима.
Зима.
unsplash.com

Приметы Агафьи Коровницы

  • На улице мороз – лето будет жарким.
  • Светит солнце – весна будет дождливой.
  • На улице бесснежно – лето будет жарким.
  • Птицы стучат в оконце – жди плохих новостей.
  • Разбилось зеркало – к несчастью.
  • Поднялся сильный ветер – на следующей неделе жди оттепель.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость