Почему почитали коров в день Вукола: приметы и традиции 19 февраля

В день Вукола особое внимание уделяли коровам и новорожденным телятам. За это преподобного Вукола, епископа Смирнского, прозвали Вуколой-телятником.

Традиции Вукола-телятника

Преподобного Вукола прозвали телятником не просто так. Под конец февраля начинался весенний отел коров. Святого Вукола считали покровителем новорожденных телят. Заботливые фермеры в этот день трудились над тем, чтобы уберечь буренку и малыша.

Отелившуюся корову в хлеву окуривали чабрецом или тимьяном, чтобы было хорошее молоко, а телята росли здоровыми. Родившегося теленка протирали полотенцем от хвоста к шее и говорили:

«Хозяин мой, домовой дедушка,

Возьми теленочка этого в соседушки,

Его не обижай и другим в обиду не давай».

Традиционное блюдо 19 февраля - каша на молоке. Кто ее съест, тот будет счастлив и здоров Одинокие люди молились Богу, чтобы поскорее встретить свою вторую половинку.

Корова, животноводство. pixabay.com/

Что нельзя делать 19 февраля?

Не рекомендуется покупать кошелек — к бедности.

Нельзя у беременной женщины спрашивать пол ребенка.

Если родился теленок, то о нем нельзя никому рассказывать.

Не стоит теленка называть точно так же, как и предыдущего — по поверьям, он может вскоре погибнуть.

Нельзя из дома давать что-то взаймы — иначе можно отдать благополучие и удачу.

Животноводство. Корова. СС0

Приметы Вукола-телятника

Морозы усилились – к бурной весне.

Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.

Заря золотистого цвета — погода будет хорошей.

На восходе горизонт окрасился фиолетовым — к ясной погоде.

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