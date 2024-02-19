Почему почитали коров в день Вукола: приметы и традиции 19 февраля

Традиции Вукола-телятника
Преподобного Вукола прозвали телятником не просто так. Под конец февраля начинался весенний отел коров. Святого Вукола считали покровителем новорожденных телят. Заботливые фермеры в этот день трудились над тем, чтобы уберечь буренку и малыша.
Отелившуюся корову в хлеву окуривали чабрецом или тимьяном, чтобы было хорошее молоко, а телята росли здоровыми. Родившегося теленка протирали полотенцем от хвоста к шее и говорили:
«Хозяин мой, домовой дедушка,
Возьми теленочка этого в соседушки,
Его не обижай и другим в обиду не давай».
Традиционное блюдо 19 февраля - каша на молоке. Кто ее съест, тот будет счастлив и здоров Одинокие люди молились Богу, чтобы поскорее встретить свою вторую половинку.
Что нельзя делать 19 февраля?
- Не рекомендуется покупать кошелек — к бедности.
- Нельзя у беременной женщины спрашивать пол ребенка.
- Если родился теленок, то о нем нельзя никому рассказывать.
- Не стоит теленка называть точно так же, как и предыдущего — по поверьям, он может вскоре погибнуть.
- Нельзя из дома давать что-то взаймы — иначе можно отдать благополучие и удачу.
Приметы Вукола-телятника
- Морозы усилились – к бурной весне.
- Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.
- Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.
- Заря золотистого цвета — погода будет хорошей.
- На восходе горизонт окрасился фиолетовым — к ясной погоде.
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