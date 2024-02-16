День Семена и Анны — что нельзя делать 16 февраля

Традиции Дня Семена и Анны
В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.
Другое название праздника - Починки. Оно появилось из старого обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — как ездовой, так и пахотной.
Также в этот день в домах варили саламату - распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом.
Раньше верили, что в эту ночь домовой приходит на конюшню и катается на лошадях. Чтобы нечисть не побеспокоила животных, хозяева на ночь привязывали к гриве каждой лошади по кнуту и паре портянок. А чтобы задобрить домового, люди оставляли в углу горшочек каши.
Люди вставали рано и начинали хлопотать по дому, чтобы радостнее и проще встретить весну.
Приметы 16 февраля
- Если снег валит хлопьями - лето будет дождливым.
- Над замерзшей рекой стелется пар или дым – к холодам.
- Ночью был иней – днем оттепели не будет.
- Если звезды блестят ярко – к стуже.
- Мало звезд на небе – к ненастью.
Что нельзя делать 16 февраля
- Нельзя подметать пол - можно вымести домового, оставив дом без защиты.
- Нельзя долго спать - иначе весь год жизнь будет впроголодь.
- Нельзя носить черные вещи и брать деньги взаймы - это приведет к мелким неприятностям.
- Запрещено лениться. Предки верили: кто на Анну и Семена будет бездельничать, тем овладеют темные силы.
- Нельзя спорить и выяснять отношения с родными – только испортите отношение с домовым.
- Нельзя продолжать путь, если дорогу перешла черная кошка, собака или даже птица.
- Запрещается здороваться за руку с рыжеволосым мужчиной – иначе вас могут обмануть.
- Не рекомендуется поднимать найденные деньги.
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