Что запрещено делать в Иванов день. Традиции и приметы 9 марта

9 марта — народный праздник Иванов день и церковный Обретение главы Иоанна Предтечи. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в день Предтечи

Иоанну Крестителю молились об избавлении от головной боли и болезней головы. Предположительно из-за того, что Предтечу обезглавили. Помимо этого, к нему возносили молитвы о здоровье для детей, о плодородии, защите посевов в полях, саду и на огороде.

Кроме того, чтобы не спать, в старину к кроватям привязывали цветок чертополоха и закрывали дымоход у печи. У входной двери мелом чертили крест. На пороге ставили топор. Если в доме слышался скрип, тут же читали защитную молитву.

В этот день помогают птицам обрести жилье -скворечники, кормушки и другие сооружения, сделанные человеком.

Чтобы не испугать птиц, которые могут поселиться вблизи жилищ, в этот день не стирали белье.

В случае, если весна ранняя, ждали прилета первых жаворонков и аистов. Увидеть сегодня этих птиц — к счастью на весь год.

Благоприятный день для рыбаков. Считается, что в Иванов день рыбак придет домой с хорошим уловом. На блюда из выловленной сегодня рыбы, приглашали гостей, угощали бедных и неимущих.

Рыбалка. СС0

Что запрещено делать 9 марта

Нельзя ложиться спать рано. В эту ночь либо не спали вовсе , либо ложились спать после полуночи — согласно поверью , ночью в жилище может пробраться нечисть.

либо ложились спать после полуночи — согласно поверью ночью в жилище может пробраться нечисть. Нельзя спать и днем , так как в это время ходит лихорадка , которая заглядывает в дома. Ели в это время человек будет спать , она может в него проникнуть. Если хочет спать ребенок или пожилой человек , рядом кладут чеснок или репчатый лук.

так как в это время ходит лихорадка которая заглядывает в дома. Ели в это время человек будет спать она может в него проникнуть. Если хочет спать ребенок или пожилой человек рядом кладут чеснок или репчатый лук. Нельзя в Иванов день ходить по сугробам — в работе и бытовых делах наступит хаос.

Нельзя готовить блюда из утки — к сплетням и слухам внутри и вокруг семьи.

Нежелательно готовить блюда из мяса любой птицы — отвадить от себя удачу и успехи.

Нельзя рубить деревья и выкорчевывать пни — к несчастью или трагедии.

Нельзя девушкам и женщинам заплетать косы — вплести в них проблемы и неурядицы.

Зима в лесу. Снег. Много снега. СС0

Народные приметы в Иванов

Сделать скворечник или отремонтировать старый — к урожайному году.

Падает снег — Пасха будет холодной.

Теплый день — апрель предстоит тёплый , заморозков не ожидается.

заморозков не ожидается. Рога у Луны яркие и крутые — возможны заморозки.

Днем улечься спать — можно заболеть.

Ночью лечь спать до полуночи — нечисть может в дом забраться.

Ходить по сугробам — в делах начнётся полная неразбериха , справляться с ними будет сложно.

справляться с ними будет сложно. Приготовить блюда из птицы — к проблемам , можно пострадать от сплетен.

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