9 марта
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Жизнь

Что запрещено делать в Иванов день. Традиции и приметы 9 марта

9 марта — народный праздник Иванов день и церковный Обретение главы Иоанна Предтечи. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Черный аист, заповедник «Тигирекский».
Черный аист, заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve

Традиции в день Предтечи

Иоанну Крестителю молились об избавлении от головной боли и болезней головы. Предположительно из-за того, что Предтечу обезглавили. Помимо этого, к нему возносили молитвы о здоровье для детей, о плодородии, защите посевов в полях, саду и на огороде.

Кроме того, чтобы не спать, в старину к кроватям привязывали цветок чертополоха и закрывали дымоход у печи. У входной двери мелом чертили крест. На пороге ставили топор. Если в доме слышался скрип, тут же читали защитную молитву.

В этот день помогают птицам обрести жилье -скворечники, кормушки и другие сооружения, сделанные человеком.

Чтобы не испугать птиц, которые могут поселиться вблизи жилищ, в этот день не стирали белье.

В случае, если весна ранняя, ждали прилета первых жаворонков и аистов. Увидеть сегодня этих птиц — к счастью на весь год.

Благоприятный день для рыбаков. Считается, что в Иванов день рыбак придет домой с хорошим уловом. На блюда из выловленной сегодня рыбы, приглашали гостей, угощали бедных и неимущих.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Что запрещено делать 9 марта

  • Нельзя ложиться спать рано. В эту ночь либо не спали вовсе, либо ложились спать после полуночи — согласно поверью, ночью в жилище может пробраться нечисть.
  • Нельзя спать и днем, так как в это время ходит лихорадка, которая заглядывает в дома. Ели в это время человек будет спать, она может в него проникнуть. Если хочет спать ребенок или пожилой человек, рядом кладут чеснок или репчатый лук.
  • Нельзя в Иванов день ходить по сугробам — в работе и бытовых делах наступит хаос.
  • Нельзя готовить блюда из утки — к сплетням и слухам внутри и вокруг семьи.
  • Нежелательно готовить блюда из мяса любой птицы — отвадить от себя удачу и успехи.
  • Нельзя рубить деревья и выкорчевывать пни — к несчастью или трагедии.
  • Нельзя девушкам и женщинам заплетать косы — вплести в них проблемы и неурядицы.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Народные приметы в Иванов

  • Сделать скворечник или отремонтировать старый — к урожайному году.
  • Падает снег — Пасха будет холодной.
  • Теплый день — апрель предстоит тёплый, заморозков не ожидается.
  • Рога у Луны яркие и крутые — возможны заморозки.
  • Днем улечься спать — можно заболеть.
  • Ночью лечь спать до полуночи — нечисть может в дом забраться.
  • Ходить по сугробам — в делах начнётся полная неразбериха, справляться с ними будет сложно.
  • Приготовить блюда из птицы — к проблемам, можно пострадать от сплетен.

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