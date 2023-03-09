Что запрещено делать в Иванов день. Традиции и приметы 9 марта

Традиции в день Предтечи
Иоанну Крестителю молились об избавлении от головной боли и болезней головы. Предположительно из-за того, что Предтечу обезглавили. Помимо этого, к нему возносили молитвы о здоровье для детей, о плодородии, защите посевов в полях, саду и на огороде.
Кроме того, чтобы не спать, в старину к кроватям привязывали цветок чертополоха и закрывали дымоход у печи. У входной двери мелом чертили крест. На пороге ставили топор. Если в доме слышался скрип, тут же читали защитную молитву.
В этот день помогают птицам обрести жилье -скворечники, кормушки и другие сооружения, сделанные человеком.
Чтобы не испугать птиц, которые могут поселиться вблизи жилищ, в этот день не стирали белье.
В случае, если весна ранняя, ждали прилета первых жаворонков и аистов. Увидеть сегодня этих птиц — к счастью на весь год.
Благоприятный день для рыбаков. Считается, что в Иванов день рыбак придет домой с хорошим уловом. На блюда из выловленной сегодня рыбы, приглашали гостей, угощали бедных и неимущих.
Что запрещено делать 9 марта
- Нельзя ложиться спать рано. В эту ночь либо не спали вовсе, либо ложились спать после полуночи — согласно поверью, ночью в жилище может пробраться нечисть.
- Нельзя спать и днем, так как в это время ходит лихорадка, которая заглядывает в дома. Ели в это время человек будет спать, она может в него проникнуть. Если хочет спать ребенок или пожилой человек, рядом кладут чеснок или репчатый лук.
- Нельзя в Иванов день ходить по сугробам — в работе и бытовых делах наступит хаос.
- Нельзя готовить блюда из утки — к сплетням и слухам внутри и вокруг семьи.
- Нежелательно готовить блюда из мяса любой птицы — отвадить от себя удачу и успехи.
- Нельзя рубить деревья и выкорчевывать пни — к несчастью или трагедии.
- Нельзя девушкам и женщинам заплетать косы — вплести в них проблемы и неурядицы.
Народные приметы в Иванов
- Сделать скворечник или отремонтировать старый — к урожайному году.
- Падает снег — Пасха будет холодной.
- Теплый день — апрель предстоит тёплый, заморозков не ожидается.
- Рога у Луны яркие и крутые — возможны заморозки.
- Днем улечься спать — можно заболеть.
- Ночью лечь спать до полуночи — нечисть может в дом забраться.
- Ходить по сугробам — в делах начнётся полная неразбериха, справляться с ними будет сложно.
- Приготовить блюда из птицы — к проблемам, можно пострадать от сплетен.