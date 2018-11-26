Чтобы отправить дочь на соревнования в Барнаул многодетной матери пришлось печь печенье

Вероника Курылева,
жительница Северска:
Моя старшая дочка занимается гимнастикой. И скоро у них в группе намечается поездка в Барнаул на соревнования, но так уж сложилось, что отправить ее мы не можем.
Грустит моя малышка, но мы с ней решили не печалиться, а попробовать заработать на соревнования. Мы будем печь песочное печенье и фасовать его в мешочки с фирменным рисунком от моей юной гимнастки.
Девочка занимается гимнастикой с шести лет.
Вероника Курылева,
жительница Северска:
Сначала София ходила на спортивный кружок, потом перешла в спортивную школу имени Риммы Кузнецовой. Недавно наш тренер сказал, что для развития нам необходимо ездить на соревнования. И что все расходы: спортивный инвентарь, билеты — оплачиваются родителями. В нашей семье четверо детей, пока один папа работает, я в декрете. София пришла со школы и говорит: «Мама, я прекрасно понимаю, что у нас нет сейчас возможности меня отправить на соревнования. Давай папе не будет говорить, чтобы не расстраивался». А у меня сердце разрывается.
Сообщение мамы набрало около 200 репостов и в короткий срок нужная сумма на билеты была собрана отзывчивыми людьми. В итоге набралось не 10, а 13 тысяч. Оставшиеся от поездки на соревнования три тысячи рублей семья планирует потратить на покупку нового гимнастического купальника для Софии.
Вероника Курылева,
жительница Северска:
Дело даже в деньгах, а в том, как люди отзывались на акцию. Люди желали удачи, высказывали поддержку. Мне всегда казалось, что в интернете только негативный отклик. А тут наоборот. Мне просто позвонила одна женщина. Она откуда-то с севера… Сказала, что у нее нет возможности финансово помочь, но ей очень хотелось просто пожелать удачи.