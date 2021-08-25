25 августа
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Жизнь

Чтобы воздвигнуть церковь, в Иркутске решили уничтожить парк возле действующего храма

Жители Иркутска обратились к мэру города и написали петицию против строительства новой церкви рядом с храмом, ради которой вырубят парковую зону. Причем это уже вторая попытка уничтожить деревья ради религиозного сооружения.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

В обращении отметили, что в Приморском микрорайоне расположена зеленая зона, где отдыхают местные жители с детьми.

«Органы самоуправления приняли решение ликвидировать эту зеленую зону, построив там очередную церковь, в то время как в нескольких сотен метрах располагается уже действующий храм, который и является местом прихода верующих жителей микрорайона», — рассказали иркутяне.

Люди возмущены тем, что их хотят лишить «замечательного места для прогулок, нарушив тем самым экологическую зону».

«В шаговой доступности от парковой зоны находится школа, а нахождение религиозного сооружения недопустимо вблизи общеобразовательного учреждения. К тому же не стоит забывать, что церковь это источник шума — исходящий от звона колоколов, что также недопустимо в спальном районе города», — написали недовольные.

Жители отметили, что в зеленой зоне можно оборудовать сквер, в котором, например, будут места отдыха для молодежи — скейт-парк, спортивная площадка и не только.

«Сохраните прекрасный уголок природы посреди каменных построек! Не оставайтесь равнодушными, давайте сохраним природу, которой и так остается все меньше и меньше», — обратились люди к мэру.

Как уточняет «Иркутский блог», ранее в парке уже вырубали деревья под строительство церкви. Однако тогда жители собрали инициативную группу, обратились в СМИ и написали президенту России.

«Все это, видимо, повлияло на администрацию и мэра — там вдруг вспомнили, что никто не разрешал рубить деревья. Пообещали, что „в ближайшее время“ стройки не будет. Как видим, новый мэр то ли не следит за городом, то ли все-таки разрешил рубить деревья ради храма вместо парка», — отмечает паблик.

Напомним, в мае 2019 года в Екатеринбурге прошли стихийные акции протеста против строительства храма — жители хотели отстоять сквер.

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