Да что с нами не так. Чем Алтайский край прославился на всю страну в 2019 году

В 2018 году Алтайский край гремел на всю Россию экстремистскими делами и передачей планетария РПЦ. В этом, казалось бы, можно выдохнуть — но нет. «Барнаул, да что с вами не так?» — писали нам москвичи в соцсетях. Действительно, что?

Бросаемся в ноги и раздеваемся на камеру

Наверное, самым громким событием края в этом году стало скандальное увольнение барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой из-за «неприличной» фотографии в купальнике. Или эпизод с Татьяной Кадукиной из села Санниково, которая упала на колени перед премьер-министром?

В первом случае были статьи в зарубежных СМИ и всероссийский флешмоб, во втором — видео с сотнями тысяч просмотров в соцсетях и 25 млн из бюджета. Так две алтайские Татьяны стали известны на всю страну. И попали в список «Люди года» по версии altapress.ru.

Яркие события 2019 года в Алтайском крае altapress.ru

Горим в аду

В октябре журнал Maxim опубликовал тест о суевериях разных народов мира. Там говорилось, что вешать подкову вверх ногами — очень плохая примета, которая точно не приведет ни к чему хорошему. «Скорей уж явятся демоны и утащат грешника в Барнаул», — пошутили журналисты.

Вскоре аналогичную тему затронули на Первом канале, в программе «Вечерний Ургант». Телеведущему задали вопрос, пугает ли он детей столицей Алтайского края.

«Барнаул — самое страшное место на Земле», — тут же прокомментировал Дмитрий Хрусталев.

Стоит отметить, что барнаульцев эта шутка рассердила. «Самое страшное место на Земле — это Первый канал», — парировал один из наших читателей.

Яркие события 2019 года в Алтайском крае altapress.ru

Ведем сельское хозяйство

В мае возле памятника Ленину в центре Камня-на-Оби вместо газона взошла конопля. В 100 метрах от районной администрации. Самое интересное, что никто так и не смог объяснить, почему это произошло, — даже организация, которая занималась посадками.

Власти Каменского района оперативно отреагировали на сообщения в местных СМИ, и буквально за час всю траву выпололи. Однако это не уберегло город от всероссийской славы. Каменской конопле еще долго посвящали твиты, мемы и комментарии в соцсетях.

Яркие события 2019 года в Алтайском крае altapress.ru

Много требуем

В январе начальник управления молодежной политики Алтайского края была вынуждена оправдываться на всю страну из-за своего неудачного высказывания. В интервью изданию amic.ru на вопрос об учителях, которые не готовы работать за 9 тыс. рублей,

Екатерина Четошникова ответила: «Завышенные требования — это не есть хорошо: „дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes“. Адекватность должна быть во всем».

Многим этот ответ показался возмутительным. «Чиновница пристыдила учителей за желание хорошо зарабатывать», «Чиновница обвинила молодых педагогов в жадности», «Чиновница указала алтайцам на их место» — такие заголовки появились в федеральных СМИ. На Четошникову обрушился шквал критики в социальных сетях и в довесок — замечание от губернатора.

Спасаемся как можем

В августе митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий с вертолета окропил алтайские леса святой водой. Он сделал это по просьбе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края в связи с пожароопасной ситуацией в Сибири. Во время полета читались молитвы, акафисты и каноны. Епархия опубликовала фото.

Новость об этом быстро подхватили федеральные СМИ, и в Сети отреагировали бурно. «Ну все, ребята! Леса Сибири спасены!» — иронизировали крупнейшие сообщества в социальных сетях. И собирали на этом тысячи лайков.

Яркие события 2019 года в Алтайском крае altapress.ru

Обираем футболистов

В июле футболист Федор Смолов перечислил 400 тыс. рублей на ремонт ДК в алтайском селе Костин Лог — такое ему придумали наказание в популярном youtube-шоу Comment out. Смолов отказался от одного из заданий (написать мерзкий комментарий в Instagram Дмитрия Нагиева) и вместо этого перечислил деньги на восстановление Дома культуры в Алтайском крае.

Поступок футболиста попал в федеральную повестку и вызвал десятки тысяч положительных откликов. А жители села Костин Лог решили назвать ДК в честь спортсмена.

«Я очень горд и рад. И по возможности сам туда приеду и на все посмотрю. Всем обнимашечки», — ответил на это Смолов.

Отдыхаем хорошо

В августе на празднике в шатре «Монблан» в Барнауле выступила немецкая звезда 1980-х C. C. Catch. Местные телеграм-каналы довольно быстро выяснили, что отмечался юбилей жены депутата АКЗС Владимира Попова, который за два месяца до этого приглашал на свой день рождения Ивана Урганта.

На расспросы Владимир Попов ответил неожиданно: заявил, что C. C. Catch — его кузина, а Ургант — давний знакомый. «Никаких шуток, это действительно так», — сказал депутат изданию Daily Storm.

Яркие события 2019 года в Алтайском крае altapress.ru

После он отрекся от своих слов, сказав, что его просто замучили вопросами о сумме гонорара. Но было поздно — публикации о «крайне удачных родственных связях» Попова уже появились во всех социальных сетях.

Выглядим шикарно

В ноябре свою минуту славы получил пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев. Он «засветился» в шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. В выпуске стендап-комик Павел Воля комментировал новость о назначении ростовской модели на должность пресс-секретаря губернатора и решил показать, как выглядят другие представители первых лиц регионов России.

Первым Воля упомянул Дмитрия Негреева: показал его фотографию на экране и сказал: «Шикарный мужчина, давайте поаплодируем ему». Аплодировали.