Люди года во версии altapress.ru. Как алтайские «скандалистки» изменили мир и нашу жизнь

В этом году выделить конкретную персону не удалось: уж слишком противоречивыми были достижения отдельных людей. Зато собирательный образ родился легко. Героями (точнее, героинями) 2019 года стали сразу шесть женщин. Все вместе они составили условную дрим-тим «Скандалистки* года».

Ежегодно издательский дом «Алтапресс» выбирает «Героя года». В 2017 году им стал собирательный образ барнаульского активиста. В 2018-м редакция выбрала спорным героем Марию Мотузную , история которой стала поводом для смягчения статьи об экстремизме.

*Здесь и далее слово «скандалистка» употреб­ляется преимущественно в положительном смысле. Это активные алтайские женщины с характером, истории которых спровоцировали общественную дискуссию или даже немного изменили мир.

Учительница vs ханжество: 1:0

В начале 2019 года учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова уволилась из школы из-за разгоревшегося скандала. На своей странице в соцсети она разместила фотографии в закрытом купальнике и коротком платье.

Кто-то из родителей счел эти кадры непристойными и пожаловался директору. Недовольных не смутило то, что учительница — спортсменка, которая занимается зимним плаванием и пропагандирует здоровый образ жизни. По словам Кувшинниковой, из школы ее вынудили уволиться, а затем травили ее сына.

Татьяна Кувшинникова. Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой в vk.com/tana80h

История прогремела не только на весь край — о ней говорили на федеральных каналах и писали зарубежные СМИ. За учительницу заступился алтайский министр образования и науки Максим Костенко. В поддержку Кувшинниковой высказались российские знаменитости, депутаты и обычные учителя, запустившие флешмоб под хэштегом #УчителяТожеЛюди.

В итоге Татьяна Кувшинникова нашла новое место работы в сфере дополнительного образования. В Алтайском институте развития образования она преподавала учителям правила безопасного ведения социальных сетей. А Министерство просвещения России после скандала разработало нормы профессиональной этики для педагогов в интернете.

Андрей Малахов и Татьяна Кувшинникова. vk.com/tana80h

Скандал с «учительницей в купальнике» спровоцировал дискуссию о границах профессиональной этики и личной жизни. СМИ шутили, что, если учителя не хотят лишиться рабочего места, они должны плавать в шубе и варежках. Ксения Собчак обратила внимание на то, что платье не влияет на компетенцию преподавателя, а алтайский министр спорта назвал причиной скандала конфликт поколений. Наконец, депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что «травля за частную жизнь — это нехорошо».

Что эта история дала миру

Обычная зависть, приверженность консервативным традициям, тенденция к морализаторству — что бы ни стало причиной инцидента, он обнажил готовность общества взорваться, осуждать и травить. Даже из-за скромной фотографии. Но одновременно скандал показал и способность россиян объединяться против несправедливости. Радует, что власть и общество все же продемонстрировали свою человечность и внимание к судьбе конкретного человека.

Активистка vs безответственность: 1:0

В феврале барнаульская журналистка Лариса Вигандт в социальных сетях предложила превратить парк «Изумрудный» в народный парк. Силами жителей города благоустроить территорию, высадить новые деревья. Ее пост был эмоциональным:

«Мы (обычные горожане) слишком часто проигрывали <…> Нужно возвращать парку изумрудную крону, и всем городским паркам — аналогично», — написала Вигандт.

Открытая дискуссия реконструкции парка «Изумрудный». Ирина Пергаева , altapress.ru.

Слова журналистки получили большой отклик. Многие барнаульцы подхватили эту идею. В городе появилась инициативная группа, которая занимается судьбой парка. Уже в апреле в «Изумрудном» прошел субботник, в котором участвовали губернатор и первые лица края. Затем были заседания и конференции, на которых решалась участь парка.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

В августе стало известно, что «Изумрудный» останется просто местом отдыха. Его будут содержать на бюджетные деньги. Архитекторы работают над концепциями благоустройства.

Что эта история дала миру

Скандал с «Изумрудным» стал одним из знаковых событий года. Во-первых, он в очередной раз продемонстрировал важность общественной дискуссии и готовность жителей края методично и планомерно отстаивать свою позицию. Во-вторых, показал силу социальных сетей. Сегодня они стали эффективным инструментом для трансляции своего мнения неограниченному количеству людей. Борьба за «народный парк», которая началась с эмоционального текста в соцсети, увенчалась успехом.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Феминистка vs сексизм: 1:0

Даже уехав из Барнаула, алтайские «скандалистки» продолжают провоцировать громкие разбирательства у себя на родине. Иногда к ним даже подключаются специальные ведомства.

Выпускница АлтГУ Юлия Шляхова, которая живет в Санкт-Петербурге и позиционирует себя как феминистку, в марте 2019 года обратилась в краевое УФАС с заявлением по поводу этикетки пива частной пивоварни Николая Копытова. Она посчитала, что изображение женского лица с кляпом во рту в виде пряника является «явной демонстрацией насилия по отношению к женщине».

Реклама , которую просит оценить алтайское УФАС. altk.fas.gov.ru

Этот скандал прогремел на всю страну. В итоге антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей, Копытова обязали прекратить ее распространение.

Владелец назвал ситуацию комичной. Он заявил, что не видит в картинке ничего оскорбительного и никак не думал, что она вызовет такой резонанс.

«Честно говоря, я не ожидал. Сыр-бор на всю Россию из-за нашей маленькой пивоварни, которая производит настолько мизерный процент продукции, — даже не смешно», — сказал он.

На сайте УФАС высказались сотни пользователей. Одни поддержали Юлию Шляхову: реклама не должна использовать сексуализированные женские образы, где женщина представала бы как «вещь». Другие заявили о необходимости оставить людям право самим фильтровать полученную информацию, а не перекладывать это на государство.

Что эта история дала миру

Скандал с оскорбительной этикеткой показал, что личное мнение, даже довольно эксцентричное, способно разрушить бизнес. Пивовару, который хотел креативно продвигать свою продукцию, грозил штраф до 500 тыс. рублей. Повезло, что власть не стала проходить по нему катком.

«Зеленые» vs Radisson: 0:0

Осенью в Барнауле разразился скандал вокруг проекта строительства отеля мирового уровня Radisson. Место для него выделили спорное — сквер на площади Сахарова.

Жительница Барнаула, мать двоих детей Татьяна Труфанова провела одиночный пикет против стройки, которая уничтожит зеленый уголок. Потом еще несколько барнаульцев вышли с плакатами на улицы. В прессе поднялся шум, у мэрии потребовали выдать разрешение на проведение митинга.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

Застройщику, который неоднократно говорил, что не намерен уничтожать сквер и даже готов взять на себя дополнительные расходы по озеленению Барнаула, общественники не поверили. В итоге губернатор Томенко заявил, что строить о­тель на месте сквера не будут.

«Мы власть, и мы будем работать в интересах людей. Мы спросили людей, они сказали: нет!» — заявил Виктор Томенко.

В итоге инвестпроект стоимостью около 1,5−2 млрд рублей, скорее всего, сорвется. У Radisson строгие правила по месту размещения отеля, и в Барнауле подходящих участков не так много.

«Нам предложили этот участок, не мы его выбирали. А получилось, что мы пришли, как завоеватели. И вынуждены были в одиночку объясняться с общественностью, которая нас абсолютно не слышит», — удивился застройщик.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Что эта история дала миру

Татьяна Труфанова обнажила проблему: в Алтайском крае большие проблемы коммуникации власти и жителей. Как результат, краевая столица, скорее всего, на многие годы лишилась проекта с огромным потенциалом.

Но есть и место для позитива.

«В Барнауле, мне кажется, произошла огромная перемена, — заявила Татьяна Труфанова. — Люди, которых убеждали в том, что от них ничего не зависит, снова поверили в свои силы, поняли, что их поддержат и они могут влиять на судьбу города. Мой призыв „поверьте в друг друга и поддержите“ сработал».

«Шпионка» vs США: 0:1

В 2019 году мы узнали развязку скандала с российской «шпионкой», уроженкой Барнаула Марией Бутиной. В прошлом году Минюст США обвинил ее в «преступном сговоре» и работе в Штатах в качестве иностранного агента. Девушка пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами.

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

В апреле суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. «Шпионке» зачли девять месяцев, которые она провела в заключении в ожидании вердикта суда. В октябре Мария Бутина вернулась в Россию. Здесь ей предложили работать в комитете Госдумы по международным делам.

По ощущениям, этот скандал с «барнаульской шпионкой в США» у большинства жителей края оставил ощущение непонимания. Много вопросов, но главный: почему в России Бутину приглашают работать в Госдуму, несмотря на то что она является преступницей, хоть и по законам США?

Что эта история дала миру

В своей колонке, опубликованной на сайте Фонда защиты национальных ценностей, Бутина написала: «Мне удалось вырваться из лап американцев благодаря тому, что за меня встала единым фронтом вся страна — от президента до жителей далеких деревень моего родного Алтая».

Пенсионерка и Медведев vs коммунальщики: 1:0

В ноябре во время визита Дмитрия Медведева в Алтайский край пенсионерка из села Санниково Татьяна Кадукина упала на колени перед премьер-министром и попросила решить коммунальную проблему. В нескольких многоквартирных домах горячей воды нет уже несколько лет. Политик пообещал разобраться. В итоге власти выделили около 25 млн рублей на модернизацию котельной.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

По сути, местная, локальная проблема с горячей водой решилась только тогда, когда отчаявшаяся женщина бросилась в ноги федеральному политику. Более неоднозначную, поразительную и одновременно привычную ситуацию для российской действительности сложно придумать.

Как же от этой истории стыдно и больно. За пожилую женщину, которая вынуждена прорываться через «людей в черном», чтобы решить обычную бытовую проблему. За то, что многие житейские вызовы решаются только через поклон «царю». Наконец, за бессилие множества людей перед системами управления: можно годами ходить по инстанциям, носить кипы бумаг и раз за разом получать отказы. Для решения «всего-то» нужно пожаловаться премьер-министру. Точнее, упасть в ноги.

Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко Правительство Алтайского края

Что эта история дала миру

Через несколько дней Дмитрий Медведев, уже находясь в Москве, вспомнил инцидент в Санникове. На его примере он показал коллегам из власти неэффективность системы ручного управления «сверху».

«Понятно, что я нажал кнопку какую-то и все это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись. Так можно, но я же не могу дотянуться до всех», — заявил премьер.

После случая в Санникове Татьяна Кадукина на несколько дней стала звездой региональных и федеральных СМИ. Она рассказала журналистам, как не испугалась охраны, потому что сама «детдомовская», как привлекла внимание Медведева из-за спин силовиков. Этот инцидент — не только про несправедливость и ошибки системы, но и про внутреннюю силу и решимость обычной пенсионерки.