Герой года: как история 24-летней девушки из Барнаула стала поводом для смягчения статьи в Уголовном кодексе РФ

Уроженка Барнаула Мария Мотузная стала одной из самых обсуждаемых персон уходящего года в России. Летом 2018 года девушка написала в Twitter о том, что ее будут судить за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Поводом для этого стали провокационные картинки на ее странице в соцсети, касающиеся православия и чернокожих людей. Эта история вызвала огромный общественный резонанс: Мария в одночасье стала символом борьбы с «системой», а ее рассказ — отправной точкой в процессе смягчения наказания за экстремизм в интернете.

К делу девушки подключился именитый адвокат из международной правозащитной группы Агора Алексей Бушмаков. Ее стали активно поддерживать и простые люди, и священники, и знаменитости, к примеру рэперы Хаски и Oxxxymiron. История дошла до Кремля: Дмитрий Песков назвал подобные дела «проявлениями маразма», а президент оперативно внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ.

Поддержка Марии достигла пика: ее начали приглашать на различные интервью, и даже позвали на православный телеканал «Спас». На гребне волны своей популярности девушка приняла решение, которое многие не поняли, — сбежала в Киев.

Суд над Марией Мотузной в Барнауле. Анастасия Корягина , altapress.ru

После этого «народную героиню» стали так же дружно осуждать, как до этого защищали. «Люди, которые раньше меня поддерживали, сейчас говорят, что я дура, тупая и другие нелестные вещи», — рассказывала в интервью altapress.ru Мария.

Оказавшись без поддержки в чужой стране, девушка не выдержала свалившейся на нее популярности и стала делать шаги, которые только усилили негативное отношение к ней. Сначала она стала оправдываться перед украинскими пользователями Twitter и рассказывать, что «Крым не наш». Затем попросила своего знакомого стать ее «пресс-секретарем», а он публично заявил, что Мария больше не будет давать интервью «мелким» СМИ.

Мария Мотузная в «Снежном десанте». vk.com/lior018

Дальше — больше: девушка завела telegram-канал, в котором стала рассказывать о своей жизни в Барнауле. В своих постах Мария активно критикует не только РПЦ, но и российскую власть, и даже алтайские стройотряды — за пропаганду среди студентов. Все это не добавляет народной любви к девушке. Люди перестали воспринимать ее всерьез. Самой Марии, по всей видимости, уже все равно: недавно она покинула Украину и улетела в неизвестном направлении устраивать свою жизнь.

Тем не менее от всей этой истории есть одна очевидная польза: статью об экстремизме смягчили. И хотя правозащитники считают это полумерой, большая часть общества наконец пришла к мнению о том, что уголовно наказывать за публично высказанные мысли и слова, если они не повлекли какого-либо вреда, нельзя.