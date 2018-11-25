Мария Мотузная завела блог в Telegram и пишет про Барнаул и говяжьи ребра

Обвиняемая в экстремизме бывшая жительница Барнаула Мария Мотузная завела блог в месседжере Telegram и пишет туда о себе и о том, что ее волнует. 24 ноября девушка выставила пост про свою сложную жизнь на Южном, политическую активность и желание работать в штабе Навального. Altapress.ru выбрал самые интересные цитаты из ее публикации (орфография и пунктуация автора сохранены).

О жизни в поселке Южном

Помимо того, что я жила и так в глубокой провинции, мой дом находился в поселке Южный. В моем детстве — это был рассадник неблагополучных семей, малосемеек, наркомании, цыган, гопников, маньяков… в общем все по классике. А еще на Южном есть дом, именуемый «Гвоздика», из-за фрески на фасаде. Так вот там что ни день — так убийство по пьяне или что-то из этой серии. Там и по сей день ночью жутковато.

Типичный случай в районе моего проживания — это когда ты с друзьями заходишь в бар и видишь, как на полу лежит человек с пробитой головой, другой рубит стол топором, а продавец из-за прилавка кричит через весь зал: «молодые люди, что вам налить?». В общем там я выросла, там я закончила школу, там жила до самого отъезда.

О говяжьих ребрах

Я почему-то очень ярко запомнила один момент: папа вывешивал за окно говяжьи ребра, потому что холодильник сломался, а на улице был дикий мороз. А когда полез их забрать, то обнаружил, что их кто-то срезал. УКРАЛ ГОВЯЖЬИ РЕБРА С ФОРТОЧКИ. Для меня это был шок.

О политических взглядах

Весь 2017 год я ходила на митинги, топила за Навального, хотела работать в его штабе, агитировала всех знакомых, благодаря чему стала объектом для шуток в своей компании. Это так не работает. В Барнауле молодежь думает где достать денег, чтобы просто выжить, чтобы заплатить по кредиту, чтобы купить зимнюю одежду, там почти никому нет дела до политики. А те, кому есть — выглядят, как юродивые в глазах окружающих.

Я никогда не причисляла себя к рядам оппозиции. Оппозиционер для меня — это человек-деятель. Человек, идущий на пролом, готовый грудью на амбразуру. А если нет, то извини — это просто твои политические взгляды. Лично я вижу так.

Кто такая Мария Мотузная

Летом 2018 года Мария Мотузная написала в Twitter о том, что ее обвиняют в экстремизме за сохранение двух картинок в альбоме «ВКонтакте». Это вызвало огромный общественный резонанс, статью об экстремизме в итоге решили смягчить.

Сейчас ее дело вернули прокурору из-за постановления Пленума Верховного суда, которое внесло поправки в порядок рассмотрения таких дел. Кроме того, когда вступят в силу изменения, смягчающие 282-ю статью, она сможет рассчитывать на административное наказание. Есть также небольшой шанс, что дело прекратят из-за отсутствия состава преступления.

Девушку также обвиняли в оскорблении чувств верующих, но срок давности привлечения к ответственности по этой статье истек. В октябре Мария под предлогом поездки в Москву сбежала в Киев, где находится до сих пор. Чтобы пройти паспортный контроль в Киеве, она заявила пограничникам, что «Крым не наш».

Однажды девушка даже чуть не улетела в Париж в лагерь беженцев, но ее отговорили. Конкретных планов на жизнь она не озвучивает, со страной проживания пока не определилась.