Мария Мотузная купила билет в Сербию с пересадкой в Париже

Мария Мотузная насобирала нужную сумму для покупки билета в страну-убежище и «на первое время». Девушка купила билет до Белграда (Сербия) с пересадкой в аэропорту Шарль-де-Голль (Париж, Франция). Это следует из скриншота билета, который Мотузная разместила в своем Twitter, однако позже удалила вместе со своим аккаунтом. Вероятно, Мотузная намерена не лететь до конца и просить убежища во Франции.

Мотузная должна вылететь из Борисполя в 9:45 по местному времени (14.45 по Барнаулу). Продолжительность путешествия составит 14 часов, но не исключено, что Мария намерена выйти в Париже и не собирается лететь в Белград.

Скриншот купленного билета Мотузной. twitter.com/maj0rb00bage

Ранее девушка писала, что собирается уехать в одну из стран Западной Европы. Однако Мотузная не смогла получить туда визу, находясь в Киеве. «Поэтому я лечу транзитным рейсом (в безвизовую страну для россиян, но пересадка в нужной мне стране, где я и сдамся)», — писала теперь уже бывшая жительница Барнаула.

Начать процедуру получения убежища во Франции можно сразу по прилету в аэропорт, причем наличие или отсутствие визы ни на что не влияет. После этого человеку выдают временное разрешение на пребывании на территории страны, выплачивают пособие и помогают с жильем.

Однако получение статуса беженца может растянуться на срок от полугода до 2−3 лет, рассказывала порталу RFI россиянка Надежда Кутепова. Пособие до этого момента могут не платить, поэтому беженцам приходится жить на пожертвования неравнодушных людей и благотворительных организаций.

Если все же девушка решит лететь до Белграда, то, по законодательству Сербии, она должна подать заявление о предоставлении убежища в течение 72 часов. В противном случае необходимо покинуть страну в указанный срок.

Власти Сербии далеко не всегда идут навстречу россиянам, которые просят убежища. Так, они выдали России совладельца разорившейся турфирмы «Лабиринт» Сергея Азарскова. Он объяснял, что против него завели уголовное дело по факту мошенничества по политическим мотивам. Ему не поверили.

Факт

Интересно, что Мария купила билет примерно за 34 тыс. рублей на 6 ноября, хотя могла улететь 7 ноября за 24 тыс. рублей.