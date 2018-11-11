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Жизнь
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Мария Мотузная рассказала, почему не уехала в Европу и что собирается делать дальше

Мария Мотузная передумала лететь в Западную Европу и пока решила остаться на Украине, сообщает TJ. Она восстановила свой аккаунт в twitter, а также планирует вести собственный Telegram-канал.

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
instagram.com/mari_frlv

По словам Мотузной, она удалилась из соцсетей из-за травли, которую ей устроили после того, как она попросила денег на билет до Европы.

«Меня сильно подавляют эти вещи, когда люди пишут, что я сбежала или ищу лучшей жизни», — говорит Мария Мотузная.

Ей удалось собрать деньги на билет, однако ее убедили не улетать, и Мотузная осталась в Киеве:

«Я практически купила билет, но благодаря этой ситуации в Твиттере мне написали многие уважаемые люди, которые отговорили не ехать в европейский лагерь беженцев. Они убедили, что там чуть ли не хуже, чем в российской тюрьме», — рассказала она.

Девушка сообщила TJ, что планирует получить визу, но еще не знает, в какой стране. Мотузная предполагает, что возможно поедет работать.

Суд над Марией Мотузной.
Суд над Марией Мотузной.
altapress.ru

16 октября Мария Мотузная написала в Twitter, что уехала в Киев. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути».

Напомним, Марию Мотузную обвиняют в экстремизме за сохранение двух картинок в альбоме «ВКонтакте». Сейчас ее дело вернули прокурору из-за постановления Пленума Верховного суда, которое внесло поправки в порядок рассмотрения таких дел. Кроме того, когда вступят в силу изменения, смягчающие 282-ю статью, она сможет рассчитывать на административное наказание. Есть также небольшой шанс, что дело прекратят из-за отсутствия состава преступления.

Девушку также обвиняли в оскорблении чувств верующих, но срок давности привлечения к ответственности по этой статье истек 15 октября.

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