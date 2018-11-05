Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
7

«Последний рывок»: Мария Мотузная попросила у подписчиков денег, чтобы уехать из Киева

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная опубликовала в Twitter пост, в котором попросила у подписчиков денег, чтобы улететь из Киева.

Мария Мотузная.
Мария Мотузная.
vk.com/lior018

«Друзья. Я до последнего не хотела писать этот твит, но у меня нет другого выбора. Сейчас я оказалась в крайне трудной жизненной ситуации. Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать последний рывок. Во вторник у меня самолёт. Мне нужны деньги, чтобы улететь из Киева», — написала она в соцсети.

Она рассказала, что собирается уехать в одну из стран Западной Европы, в которую нужна шенгенская виза. Для этого ей нужно собрать определенную сумму.

«Пыталась что-то придумать с визой, но, увы. В рублях 34000 стоит билет, плюс 100−200 евро на первое время, пока не поселят в лагерь для беженцев».

Позже она написала, что необходимая сумма собрана, и поблагодарила всех за помощь.

«Очень надеюсь, что в короткие сроки встану на ноги и смогу уже помогать кому-то, а не просить о помощи!», — написала Мария Мотузная.

16 октября Мария Мотузная написала в Twitter, что уехала в Киев. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка