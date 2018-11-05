«Последний рывок»: Мария Мотузная попросила у подписчиков денег, чтобы уехать из Киева

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная опубликовала в Twitter пост, в котором попросила у подписчиков денег, чтобы улететь из Киева.

«Друзья. Я до последнего не хотела писать этот твит, но у меня нет другого выбора. Сейчас я оказалась в крайне трудной жизненной ситуации. Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать последний рывок. Во вторник у меня самолёт. Мне нужны деньги, чтобы улететь из Киева», — написала она в соцсети.

Она рассказала, что собирается уехать в одну из стран Западной Европы, в которую нужна шенгенская виза. Для этого ей нужно собрать определенную сумму.

«Пыталась что-то придумать с визой, но, увы. В рублях 34000 стоит билет, плюс 100−200 евро на первое время, пока не поселят в лагерь для беженцев».

Позже она написала, что необходимая сумма собрана, и поблагодарила всех за помощь.

«Очень надеюсь, что в короткие сроки встану на ноги и смогу уже помогать кому-то, а не просить о помощи!», — написала Мария Мотузная.

16 октября Мария Мотузная написала в Twitter, что уехала в Киев. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути».