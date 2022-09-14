«Да это Сашка». Мужчина станцевал на проезжей части в Барнауле

Для танца мужчина выбрал проезжую часть Павловского тракта, рядом с автостанцией Западная.

«Артист», предположительно, находился в алкогольном опьянении. С бутылкой в руках он сначала танцевал, а потом начал боксировать с невидимым противником.

Оказалось, что любителя танцев и спиртного видят не впервые. Подписчики поделились, что уже встречали его, дерущимся со столбами, на пр. Ленина, а также около ТЦ «Огни» и «Европа».

«Этот Мухаммед Али на Ленинском постоянно бегает. Забавный паренек», — пишут в комментариях.

Кстати, в паблике утверждают, что танцора зовут Сашка.