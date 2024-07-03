3 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Дача на удачу: что нужно сделать садоводу сейчас, чтобы получить богатый урожай

Обильный урожай овощей и фруктов в июле — настоящая награда для каждого дачника.

Овощи — огурцы, помидоры, баклажаны — требуют тщательного ухода и регулярного сбора урожая.

Плоды, достигшие зрелости, нужно аккуратно снимать, чтобы не повредить растение и стимулировать развитие новых завязей, указывают "Известия".

Важно защитить растения от вредителей: лето — время активности различных вредителей и болезней. И надо регулярно осматривать растения на предмет заболеваний и повреждений. И использовать профилактические и лечебные средства. Главное — выбирать те препараты, которые минимально воздействуют на окружающую среду и безопасны для человека.

Посев

В середине лета можно заняться посадкой зелени и овощей для осеннего сбора. Шпинат, редис, салат и укроп отлично подойдут для второго посева.

Ранее стало известно, что нужно обязательно сделать на даче в июле. Тренды аномально жаркого месяца.

Удобрение

Грядки с овощами в июле нужно удобрять один-два раза в месяц. Для подкормки используются минеральные и органические удобрения. Для созревания большого количества крупных плодов необходим монофосфат калия.

Жуки

Баклажаны, томаты и картофель в июле нужно защитить от нападения колорадского жука. Важно обратить внимание на срок вывода химикатов — чтобы к моменту сбора урожая вредных веществ в них уже не осталось.

От грибковых болезней из-за дождей поможет защититься редкий полив и постоянное рыхление почвы.

Ягода

Июль — время активного сбора клубники, земляники и малины. Чтобы обеспечить себя свежей ягодой на все лето, нужно выбирать ремонтантные сорта клубники.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость