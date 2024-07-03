Овощи — огурцы, помидоры, баклажаны — требуют тщательного ухода и регулярного сбора урожая.
Плоды, достигшие зрелости, нужно аккуратно снимать, чтобы не повредить растение и стимулировать развитие новых завязей, указывают "Известия".
Важно защитить растения от вредителей: лето — время активности различных вредителей и болезней. И надо регулярно осматривать растения на предмет заболеваний и повреждений. И использовать профилактические и лечебные средства. Главное — выбирать те препараты, которые минимально воздействуют на окружающую среду и безопасны для человека.
Посев
В середине лета можно заняться посадкой зелени и овощей для осеннего сбора. Шпинат, редис, салат и укроп отлично подойдут для второго посева.
Ранее стало известно, что нужно обязательно сделать на даче в июле. Тренды аномально жаркого месяца.
Удобрение
Грядки с овощами в июле нужно удобрять один-два раза в месяц. Для подкормки используются минеральные и органические удобрения. Для созревания большого количества крупных плодов необходим монофосфат калия.
Жуки
Баклажаны, томаты и картофель в июле нужно защитить от нападения колорадского жука. Важно обратить внимание на срок вывода химикатов — чтобы к моменту сбора урожая вредных веществ в них уже не осталось.
От грибковых болезней из-за дождей поможет защититься редкий полив и постоянное рыхление почвы.
Ягода
Июль — время активного сбора клубники, земляники и малины. Чтобы обеспечить себя свежей ягодой на все лето, нужно выбирать ремонтантные сорта клубники.
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