Подкормка, защита и мульчирование — тренды дачных хлопот этого месяца.

Удобрение

Грядки с овощами в июле нужно удобрять один-два раза в месяц. Для подкормки используются минеральные и органические удобрения. Для созревания большого количества крупных плодов необходим монофосфат калия.

Жуки

Баклажаны, томаты и картофель в июле нужно защитить от нападения колорадского жука, указывает nsk.aif.ru. Важно обратить внимание на срок вывода химикатов — чтобы к моменту сбора урожая вредных веществ в них уже не осталось.

От грибковых болезней из-за дождей поможет защититься редкий полив и постоянное рыхление почвы, пишет gorsite.ru.

Ягода

Июль — время активного сбора клубники, земляники и малины. Чтобы обеспечить себя свежей ягодой на все лето, нужно выбирать ремонтантные сорта клубники.

Ранее как не оставить последнее здоровье на даче, рассказал терапевт.

Первая и самая распространенная ошибка, которую совершают практически все дачники — это переработка, утверждает врач. Многие за одни выходные стараются переделать все дачные дела, совершенно позабыв об отдыхе. Наградой за такое усердие становятся растяжения, травмы и подорванное здоровье.

Врач советует постепенно входить в рабочий ритм и плавно повышать физическую нагрузку. Лучше всего готовиться к дачному сезону заранее и за несколько месяцев включить в свой график пешие прогулки, легкие упражнения и растяжку.

Между тем об опасности популярных растений на даче предупредили россиян.

Цветы могут быть ядовитыми. Так, в ландышах содержатся гликозиды. Они влияют на работу сердца. Наибольшие риски для жизни и здоровья представляют ягоды ландышей, но ядовитой может оказаться даже вода, в которой стоял букет.

У крупнолистной гортензии цветы, листья, стебли и побеги токсичны.

А жимолость способствуют появлению тли.

Самое важное - в нашем Telegram-канале