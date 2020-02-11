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11 февраля 0°C

Дайверы показали удивительную красоту зимнего Телецкого озера

Фотографии природной красоты Телецкого озера в январе опубликовал Алтайский природный биосферный заповедник. Весь месяц властвовали ветра, пишут ученые.

Телецкое озеро в январе 2020 года
Телецкое озеро в январе 2020 года
Роман Воробьев, Татьяна Клименко, http://www.altzapoved.ru/

«Весь январь на озере почти без перерыва властвовали ветра, в основном, конечно, ветер с юга. Дуя почти перпендикулярно к берегу, „верховка“ обрушивала на него высокие волны. Разбиваясь о камни, они создавали причудливые ледовые скульптуры», — говорится в сообщении заповедника.

То что происходило под водой, дайверы кратко описывают как «стиральная машина», причем очень шумная и работающая круглосуточно.

Поднимаемый ил и песок с линии прибоя, не позволяли им увидеть что-либо дальше вытянутой руки, колебания воды ощущались вплоть до 6−7 метровой отметки.

Она же была и границей плохой видимости, ниже уже шла прозрачная вода. На 45 метрах их встретили тишина, спокойствие, вечная темнота и местные обитатели.

Телецкое озеро в январе 2020 года
Телецкое озеро в январе 2020 года
Роман Воробьев, Татьяна Клименко, http://www.altzapoved.ru/
Телецкое озеро в январе 2020 года
Телецкое озеро в январе 2020 года
Роман Воробьев, Татьяна Клименко, http://www.altzapoved.ru/
Телецкое озеро в январе 2020 года
Телецкое озеро в январе 2020 года
Роман Воробьев, Татьяна Клименко, http://www.altzapoved.ru/
Телецкое озеро в январе 2020 года
Телецкое озеро в январе 2020 года
Роман Воробьев, Татьяна Клименко, http://www.altzapoved.ru/
Телецкое озеро в январе 2020 года
Телецкое озеро в январе 2020 года
Роман Воробьев, Татьяна Клименко, http://www.altzapoved.ru/
Телецкое озеро в январе 2020 года
Телецкое озеро в январе 2020 года
Роман Воробьев, Татьяна Клименко, http://www.altzapoved.ru/

«На глубине были замечены несколько крупных налимов, и большое количество гидр, ковром покрывающих скалы на 45 метрах. То что, по литературным данным, большинство из них должно было погибнуть осенью, да и вообще жить преимущественно на мелководье, эти кишечнополостные судя по всему не знают», — описали увиденное дайверы.

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