Дайверы показали удивительную красоту зимнего Телецкого озера

«Весь январь на озере почти без перерыва властвовали ветра, в основном, конечно, ветер с юга. Дуя почти перпендикулярно к берегу, „верховка“ обрушивала на него высокие волны. Разбиваясь о камни, они создавали причудливые ледовые скульптуры», — говорится в сообщении заповедника.

То что происходило под водой, дайверы кратко описывают как «стиральная машина», причем очень шумная и работающая круглосуточно.

Поднимаемый ил и песок с линии прибоя, не позволяли им увидеть что-либо дальше вытянутой руки, колебания воды ощущались вплоть до 6−7 метровой отметки.

Она же была и границей плохой видимости, ниже уже шла прозрачная вода. На 45 метрах их встретили тишина, спокойствие, вечная темнота и местные обитатели.

Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/