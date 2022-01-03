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Жизнь

Дед Мороз и Снегурочка патрулируют дороги Алтая вместе с полицией

Полицейский новогодний патруль вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вышел на дороги в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

Новогодний патруль.
Новогодний патруль.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Акцию «Безопасный Новый год» организовали дорожные полицейские и представители центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Вместе с привычными водителям полицейскими на дороги Горно-Алтайска и Майминского района вышли Дед Мороз и Снегурочка.

«В рамках акции сотрудники ГИБДД останавливали проезжавшие автомобили, а главный новогодний волшебник напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, мерах личной безопасности, а также важности использования световозвращающих элементов на одежде детей и детских кресел в автомобилях», — отмечают в республиканском МВД.

Каждый участник мероприятия получил в подарок от Деда Мороза профилактические памятки и сладкие подарки.

Участники дорожного движения благодарили Деда Мороза и Снегурочку за напутственные слова и поздравления, а также обещали быть законопослушными и внимательными на дорогах.

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