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Деградация вечной мерзлоты: Арктика стала резко «зеленеть»

Начали таять области Арктики, которые были заморожены в течение десятков тысяч лет — об этом стало известно международной группе ученых. На территории стали распространены кустарники, которые ускоряют таяние слоев замерзшей земли — вечной мерзлоты.

Арктика.
Арктика.
открытые источники в интернете

Арктика и арктические экосистемы — наиболее уязвимые места для глобального потепления, пишет hightech.fm. Здесь температура растет быстрее, чем на любом другом участке Земли. В последнее время Арктика «зеленеет»: видовой состав растений в тундре меняется, те виды, которые были распространены только на юге, теперь можно заметить и на севере региона.

В слое вечной мерзлоты содержится около 50% всего почвенного углерода, который может ускорить рост температур, уверены ученые.

«Арктика активно озеленяется, кустарники процветают по всей тундре. Изолирующий снег, скапливающийся на высоких кустарниках, способствует значительному потеплению почвы. Если тенденция увеличения растительности в Арктике продолжится, мы, вероятно, увидим сильное увеличение деградации вечной мерзлоты», — заявила исследователь Кэти Уилсон.

Таинственные отверстия

Ранее сообщалось, что во льдах Арктики обнаружили таинственные отверстия. Их обнаружили специалисты NASA во льдах над морем Бофорта.

Также ученые бьют тревогу — ледник Вавилова все быстрее стал уходить под воду. Это открытие требует пересмотра климатических прогнозов. Специалисты заметили, что восемь лет назад один из выводных ледников начал движение в сторону моря. Ученых пугает скорость продвижения ледника.

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