Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ, поскольку «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщает РИА «Новости».

Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Дегтярев отметил, что у местного населения нет денег на жизнь, поэтому в регионе растет задолженность за коммунальные услуги.

«Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования. У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ», — заявил новый глава региона.

Такими словами он ответил на сообщение о больших долгах населения за газ ресурсоснабжающей организации, которая пожаловалась на неплатежи.

Врио главы напомнил, что в 2018 году Хабаровский край занял 72 место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ.

Пикет против роста тарифов в Бийске.
Пикет против роста тарифов в Бийске.
Анна Качурина

Для решения проблемы Дегтярев предложил три варианта — или обратиться в правительство РФ, или попросить президента страны Владимира Путина, или самим поискать внутренние ресурсы региона.

После этого местный министр ЖКХ отметил, что тарифы можно снизить для малообеспеченных граждан.

Напомним, в начале июля сибирские депутаты предложили правительству ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ.

Ранее Дегтярев пообещал завоевать жителей Хабаровского края и перебежал дорогу на «красный».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость