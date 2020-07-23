Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ, поскольку «нет денег на жизнь» в Хабаровском крае

Дегтярев отметил, что у местного населения нет денег на жизнь, поэтому в регионе растет задолженность за коммунальные услуги.

«Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования. У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ», — заявил новый глава региона.

Такими словами он ответил на сообщение о больших долгах населения за газ ресурсоснабжающей организации, которая пожаловалась на неплатежи.

Врио главы напомнил, что в 2018 году Хабаровский край занял 72 место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ.

Пикет против роста тарифов в Бийске. Анна Качурина

Для решения проблемы Дегтярев предложил три варианта — или обратиться в правительство РФ, или попросить президента страны Владимира Путина, или самим поискать внутренние ресурсы региона.

После этого местный министр ЖКХ отметил, что тарифы можно снизить для малообеспеченных граждан.

Напомним, в начале июля сибирские депутаты предложили правительству ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ.

Ранее Дегтярев пообещал завоевать жителей Хабаровского края и перебежал дорогу на «красный».