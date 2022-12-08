Делать, что по силам. Барнаульские учащиеся шьют экипировку для военных

Общественную инициативу в Алтайском крае запустили студенты колледжей вместе с региональным штабом волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ и Российским детским фондом. С начала спецоперации волонтёры помогают семьям военнослужащих, отправляют гуманитарные грузы, пишут слова поддержки в письмах бойцам в зоне СВО.

Недавно студенты колледжей и техникумов края подключились к акции «Мы рядом». В учебных заведениях оборудованы швейные мастерские. Этот ресурс и задействовали для изготовления зимних спальников и толстовок. Позже начнется изготовление маскировочных сетей и тактических носилок.

Толстовки из флиса. Данил Лиманский.

Александра Жаринова,

руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ:

— Основная цель акции — не только изготовить партии теплых вещей, но и вовлечь студентов в общую деятельность. Акция направлена на воспитание молодежи, чтобы показать насколько просто можно помочь военнослужащим в зоне СВО и поддержать своих бойцов.

Студенты колледжей шьют экипировку. Данил Лиманский.

Сейчас помощь с экипировкой оказывают Международный колледж сыроделия и профтехнологий, Егорьевский лицей профессионального образования, Заринский политехнический техникум. Студенты сами выразили желание учиться кройке и шитью под контролем наставников в свободное от учёбы время.

Участник волонтерской акции Никита Пчелинцев. Данил Лиманский.

— Нас пригласили курировать акцию, я сразу решил, что предложу ребятам, они согласились включиться. Российский детский фонд закупает материалы, отправляет их в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ. Там рассылают материал по образовательным организациям, где ребята-студенты отшивают, затем передают обратно в штаб. Оттуда экипировку отправляют в зону боевых действий, — делится Данил Лиманский, из движения «#Сборник хештегов», которое базируется на базе Алтайского филиала РАНХиГС.

Сайт акции «Мы вместе» в Алтайском крае станет площадкой для сбора помощи на покупку материалов.

Елизавета Плотникова участница акции. Данил Лиманский.

Поддержать акцию можно, сделав доброе пожертвование переводом на счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда с комментарием: для акции «Мы рядом» или предоставить сырьевой материал по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина 204В.