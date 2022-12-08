Делать, что по силам. Барнаульские учащиеся шьют экипировку для военных

Недавно студенты колледжей и техникумов края подключились к акции «Мы рядом». В учебных заведениях оборудованы швейные мастерские. Этот ресурс и задействовали для изготовления зимних спальников и толстовок. Позже начнется изготовление маскировочных сетей и тактических носилок.
Александра Жаринова,
руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ:
— Основная цель акции — не только изготовить партии теплых вещей, но и вовлечь студентов в общую деятельность. Акция направлена на воспитание молодежи, чтобы показать насколько просто можно помочь военнослужащим в зоне СВО и поддержать своих бойцов.
Сейчас помощь с экипировкой оказывают Международный колледж сыроделия и профтехнологий, Егорьевский лицей профессионального образования, Заринский политехнический техникум. Студенты сами выразили желание учиться кройке и шитью под контролем наставников в свободное от учёбы время.
— Нас пригласили курировать акцию, я сразу решил, что предложу ребятам, они согласились включиться. Российский детский фонд закупает материалы, отправляет их в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ. Там рассылают материал по образовательным организациям, где ребята-студенты отшивают, затем передают обратно в штаб. Оттуда экипировку отправляют в зону боевых действий, — делится Данил Лиманский, из движения «#Сборник хештегов», которое базируется на базе Алтайского филиала РАНХиГС.
Сайт акции «Мы вместе» в Алтайском крае станет площадкой для сбора помощи на покупку материалов.
Поддержать акцию можно, сделав доброе пожертвование переводом на счет Алтайского краевого отделения Российского детского фонда с комментарием: для акции «Мы рядом» или предоставить сырьевой материал по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина 204В.
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