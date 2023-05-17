Delivery Club планирует сменить название и добавить в меню электронику

Издание отмечает, что в сервисе доставки еды наблюдается убыточность. Чтобы решить эту проблему, "Яндекс", купивший Delivery Club почти 10 месяцев назад, решил расширить ассортимент.
В каталоге товаров, помимо блюд и продуктов, появятся электроника, товары для дома и мелкая бытовая техника.
Также Delivery Club поменяет название на «Маркет деливери». Под новым названием сервис начнет работать уже летом 2023 года.
В компании отмечают, что после ребрендинга условия доставок и сотрудничества для курьеров и партнеров останутся прежними. «Маркет деливери» также продолжит доставлять заказов из ресторанов и продовольственных магазинов.
Ранее россиян предупредили задержках в доставке лекарств в аптеки.