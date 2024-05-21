Напомним, что в конце марта 2024 года в Барнауле задержали бизнесмена Евгения Клейнатовского. Его обвиняли в мошенничестве. Однако этого дела нет в данных Центрального районного суда, сообщает «Толк».

Известно, что барнаульского предпринимателя Евгения Клейнатовского, связанного с компаниями «ПР-Холдинг» и «Милан», обвиняют в преступлениях сразу по двум статьям УК. Статья о мошенничестве в опубликованных судебных данных отсутствует, но не исключено, что в ходе расследования может появиться.

В чем тогда обвиняют барнаульского бизнесмена

По данным Центрального районного суда, его обвиняют по статьям:

201 УК часть 1 («Злоупотребление полномочиями», но без «тяжких последствий»),

173.1 часть 2, пункт «б» ("Незаконное образование юридического лица", причем «группой лиц по предварительному сговору»). Скорее всего, речь идет о двух правонарушениях, которые могут быть квалифицированы в соответствии с данной статьей, поскольку она дважды упоминается в материалах дела.

По данным источника, еще одно дело против Клейнатовского находится «у следователя» по статье 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»).

Но все имеющиеся данные не соотносятся с ранее инкриминируемым ему делом о мошенничестве в особо крупных размерах.

Также известно, что Клейнатовский не единственный обвиняемый, с ним в процессе в Центрального районного суда значится некий Сергей Иванов. Он в том числе является одним из бенефициаров «ПР-Холдинга». Иванова обвиняют по двум эпизодам стати 173.1, часть 2, пункт «б».

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

Обстоятельства дела

О задержании предпринимателя стало известно в конце марта 2024 года. Причиной стало расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Оно, в свою очередь, было связано с проблемным долгостроем в центре Барнаула на ул. Партизанской.

Дом на ул. Партизанская, 76 строится с участием средств дольщиков. В феврале 2024 года, когда заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин находился с рабочей поездкой в Алтайском крае, к нему обратился житель региона. Он сообщил, что компания «ПР-Холдинг» не соблюдает установленные сроки сдачи работ.

В результате удалось выяснить, что дата сдачи, намеченная на февраль 2017, неоднократно переносилась. Причиной стало отсутствие у застройщика денежных средств. При этом известно, что для возведения многоквартирного дома по договорам долевого участия привлекли уже более 780 млн рублей. Из них на строительство потратили 557 млн рублей, остальное похитили.

Клейнатовского обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Но эти сообщения расходятся с данными суда.

Задержанный в наручниках. pexels.com

Какую меру пресечения избрали Клейнатовскому

Как сообщили в суде, с уже идущим уголовным процессом связана лишь подписка о невыезде. Арест же бизнесмена относится уже к расследуемому сейчас следователем МВД делу по статье 200.3.

При этом, как сообщали ранее в МВД, правоохранители намерены ходатайствовать о продлении в отношении бизнесмена меры пресечения в виде содержания под стражей.

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