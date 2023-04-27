27 апреля
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Жизнь

Дело экс-директора барнаульского «Жилфонда» засекретили

Полиция решила засекретить данные расследования по уголовному делу в отношении бывшего директора барнаульского «Жилфонда» Людмилы Авдюхиной, сообщает «Банкфакс».

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

В ответ на запрос о том, какой суммой могла завладеть Авдюхина и сколько пострадало граждан, в полиции ответили, что не будут разглашать информацию до передачи дела в суд.

Правоохранители отметили, что Авдюхина находится в международном розыске, но ни одна страна еще не ответила на запрос о ее местонахождении положительно.

Ранее источник, хорошо знакомый с ситуацией, утверждал, что экс-директор вместе с семьей находится в Аргентине. Предположительно, туда они улетели после недолгого пребывания в Турции, куда сбежали из России с похищенным средствами.

Напомним, в декабре 2022 года из офиса барнаульского «Жилфонда» пропали деньги клиентов, которые они хранили в индивидуальный ячейках на период заключения сделок. Речь может идти о более 100 млн рублей.

Коллеги заподозрили исчезнувшую после этого директора Людмилу Авдюхину. На нее завели уголовное дело и объявили в розыск.

2 марта агенство недвижимости выплатило деньги всем пострадавшим клиентам. О точной сумме выплат неизвестно.

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