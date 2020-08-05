Дело о коттеджах в Барнаульском ленточном бору. Громкая история дошла до суда

Скандальная история с предоставлением чиновниками земли под строительство коттеджей в Ленточном бору краевой столицы перешла в судебную плоскость — рассмотрение иска прокуратуры начнется 11 августа. А в сентябре еще одно дело по этой же теме начнет изучать Алтайский краевой суд.

Первый «кутузовский» иск в Центральный районный суд Барнаула подготовила Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура. Он был принят к производству 13 июля, предварительное заседание назначено на 11 августа. Судья — Александр Торопов.

Ранее прокуратура Алтайского края сообщила редакции, что иск будет направлен на признание недействительными сделок по передаче в собственность земельных участков на ул. Кутузова, 14-б, 14-в и возврат сторон в первоначальное положение.

Ответчиков по этому делу будет несколько, и их роль в скандальной ситуации предварительно понятна. За исключением одного участника процесса. О нем чуть ниже.

Ответчик № 1: управление имущественных отношений

Именно краевое имущественное ведомство во главе с Еленой Зинковой в 2020 году своими распоряжениями предоставило двум многодетным барнаульским семьям Беломестных и Пашининых земельные участки под ИЖС в Ленточном бору на ул. Кутузова, 14-б и 14-в.

Елена Зинкова. Altairegion22.ru

В мае Зинкова официально заявляла altapress.ru, что участки выделены в полном соответствии с законодательством и по согласованию со всеми профильными структурами.

На вопросы редакции о том, кто именно и зачем изменил статус этой земли, чиновница тогда не ответила, «переведя стрелки» на администрацию Барнаула.

Ответчик № 2: администрация Барнаула

В мэрии краевого центра опыт освоения лесных участков на ул. Кутузова, 14-б и 14-в, по всей видимости, передают от поколения поколению. Еще в 2002 году администрация Барнаула предоставила их неким гражданам под жилую застройку.

Но природоохранная прокуратура после волны возмущения неравнодушных барнаульцев опротестовала эти действия. И почти на 20 лет место семейного отдыха горожан оставили в покое.

Администрация Барнаула. altapress.ru

В самом конце 2019 года мэрия Барнаула с муками приняла «свежий» генплан города, а чуть раньше — новые «Правила землепользования и застройки».

По ним, уже выяснили прокуратуре Алтайского края, чиновники создали «зеленый свет» для повторного выделения участков на ул. Кутузова под застройку. Категорию «городские леса» поменяли на категорию «зона ИЖС».

Примечательно, что «сделка по Кутузова» была оформлена «всеми профильными структурами» со скоростью, не свойственной тягучей отечественной бюрократии: уже в марте 2020 года Беломестных и Пашинины получили право собственности на участки.

Ответчики № 3 и № 4: Беломестных и Пашинина

Семьи предпринимателя Дмитрия Беломестных и его сестры Натальи Пашининой являются многодетными, и по закону могли претендовать на бесплатные земельные участки на территории муниципалитета.

Карточка гражданского дела

Кадастровая стоимость каждого участка, оформленного ими в собственность, превышает 3 млн рублей, площадь — около 10 соток.

Наталья Пашинина, мама троих детей и супруга офицера из ГУ МВД по Алтайскому краю, в своем Instagram разместила подробный пост о том, как непросто шел процесс оформления земли на ул. Кутузова. Она написала: «Надо пользоваться бонусами государства, пока это еще возможно».

Подписчицы Пашининой назвали этот ликбез «очень полезным».

Ответчик № 5: комитет мэрии по дорожному хозяйству и благоустройству.

Зачем это подразделение мэрии привлечено в судебное дело, altapress.ru выяснить пока не удалось. Возможно, прокуратуру сотрудники комитета заинтересовали тем, что участвовали в процедурах согласования выделения земли на ул. Кутузова.

«Росреестр». altapress.ru

Третье лицо: управление Росреестра.

В середине июня региональное управление Росреестра отказалось предоставить по запросу нашей редакции историю смены правообладателей участков, а также данные о вводимых ограничительных мерах, арестах и обременениях.

Под запретом оказалась и другая информация, благодаря которой можно было достоверно узнать, как и чьими стараниями часть барнаульского ленточного бора дважды чуть не стала стройплощадкой.

Теперь специалистам Росреестра придется поделиться этими «секретными» фактами в суде.

И другие действующие лица

Не менее интересные детали градостроительной и природоохранной политики краевой столицы станут известны из второго «кутузовского дела». Иск региональной прокуратуры уже находится в Алтайском краевом суде, предварительное заседание назначено на 22 сентября.

Здание Алтайского краевого суда. Анна Зайкова

По информации надзорного ведомства, в исковом заявлении содержится требование о признании генплана города и «Правил землепользования и застройки» недействующими.

Требование распространяется только на пункты, согласно которым участки на ул. Кутузова 14-б и 14-в были отнесены к функциональной и территориальной зонам ИЖС.

Ответчиком в деле является Барнаульская городская дума. Статус «Заинтересованные лица» имеют министерство природы Алтайского края, Наталья Пашинина и Дмитрий Беломестных.

Новая атака на бор

Как и в 2002—2003 годах, в нынешней ситуации первыми на защиту Кировского бора встали общественники.

Первый командир алтайского ОМОНа Владимир Ванюшев

Именно неравнодушный барнаулец Владимир Ванюшев в мае снял и направил видеообращение к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Были собраны более 700 подписей под петицией в защиту участков Кировского бора и в поддержку федеральной акции «Лес памяти».

К предотвращению угрозы застройки барнаульского бора подключилась «силовые» ветеранские объединения, а также одна из политических партий. Хинштейн отреагировал на видео Ванюшева и сделал запрос в правоохранительные органы Алтайского края.

Вся эта динамика отражалась в материалах журналистов. Как результат, региональное управление Следственного комитета в данное время ведет проверку по сообщению одного из СМИ.

Altapress.ru известно, что следователей интересуют как сами действия, приведшие к повреждению леса на ул. Кутузова, так и процедура придания чиновниками нового статуса этим земельным участкам.

Силуэт Барнаула формируют высотки. Михаил Хаустов

Но, как говорится, продолжение следует: в распоряжение редакции 4 августа поступили копии документов, свидетельствующих о готовящейся на ул. Кутузова более масштабной стройке.

Речь идет об интересах физического лица с известной в Алтайском крае и в стране в целом фамилией. Данный господин хотел бы возвести многоквартирный высотный дом с адресом: г. Барнаул, ул. Кутузова, 14-а.

Altapress.ru сообщит подробности.