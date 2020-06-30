Вот это поворот. Прокуратура оспорит в суде Генплан Барнаула и сделки со скандальными участками в бору

30 июня прокуратура Алтайского края в ответе на запросы altapress.ru обозначила свое видение скандальной ситуации с выделением земли под коттеджи на ул. Кутузова в Барнауле. Ведомство подготовило два иска в суд, суть которых, безусловно, станет отличной новостью для сотен горожан, в июне активно выступивших в защиту ленточного бора.

Напомним, очередное народное обращение в защиту Кировского ленточного бора, направленное неделю назад в различные органы власти, собрало более 700 подписей. К данной теме оказались небезразличны и читатели altapress.ru.

Будут два иска

Суть информации, поступившей в редакцию 30 июня из краевой прокуратуры, в следующем.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев. Прокуратура Алтайского края.

По земельным участкам на ул. Кутузова, 14-б и 14-в прокуратура подготовила два исковых заявления в суд, следует из ответа надзорного ведомства.

Первый иск: заявление прокуратуры Алтайского края в Алтайский краевой суд. Истец будет добиваться признания норм Генплана и ПЗЗ Барнаула недействующими с момента принятия.

Это требование относится только к вопросу установления функциональной и территориальной зон застройки индивидуальными жилыми домами в границах земельных участков на ул. Кутузова, 14-б и 14-в. То есть, отмены Генплана и ПЗЗ Барнаула полностью прокуратура в этом иске требовать не будет.

Второй иск: заявление Алтайского межрайонного природоохранного прокурора в Центральный районный суд Барнаула. Это иск о признании недействительными сделок по передаче в собственность земельных участков на ул. Кутузова, применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата сторон в первоначальное положение.

По мнению прокуратуры края, принятие Генплана и ПЗЗ в 2019 году в нынешнем виде позволило изменить статус участков с категории «городские леса» на зону застройки «индивидуальных жилых строений».

Это, говорится в прокурорском ответе, «повлечет рубку произрастающих там деревьев, прекращение полезных функций лесов, невозможность использования леса для рекреационных целей».

Чего ждал генерал?

Напомним, ранее глава краевого управления имущественных отношений Елена Зинкова заверила altapress.ru в том, что земля в Кировском бору была бесплатно выделена многодетным семьям под строительство домов после полного согласования со всеми заинтересованными ведомствами.

Региональное управление Росреестра, подтвердив в свою очередь, что кадастровая стоимость каждого участка превышает 3 млн рублей, отказалось назвать имена получателей земли в ленточном бору.

Андрей Подолян. Анна Зайкова

Впрочем, известно, что один из участков предоставлялся семье подполковника ГУ МВД по Алтайскому краю. Инициированная начальником главка Андреем Подоляном служебная проверка на днях была продлена еще на 30 суток. Не исключено, что Подолян просто выжидал, когда свою позицию озвучит прокуратура края.

Продолжение следует

Добавим, что в своем ответе прокуратура кратко дала предысторию участков на ул. Кутузова, 14-б и 14-в. Выяснилось, что на них уже было незаконное посягательство со стороны барнаульских чиновников, и в мэрии не могли этого не знать.

Кроме того, редакции стала известна хронология целенаправленного превращения земли Барнаульского лесничества в участки под строительство коттеджей. .

Altapress.ru сообщит подробности.