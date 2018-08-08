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9 августа
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«Дело-то житейское»: Степаненко высказалась на тему развода с Петросяном

65-летняя юмористка Елена Степаненко прокомментировала свой развод с Евгением Петросяном. В интервью программе «Вести» она назвала случившееся"житейским делом".

Евгений Петросян и Елена Степаненко.
Евгений Петросян и Елена Степаненко.
instagram.com/petrosyanevgeny

«У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело», — сказала артистка.

Степаненко также добавила, что вопрос о разделе имущества будет решать суд, и попросила журналистов не превращать их частную жизнь во всероссийский скандал. Петросян, в свою очередь, заявил, что после развода надеется сохранить дружеские и рабочие отношения.

«Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному разрешению этого вопроса», — отметил 72-летний юморист.

3 августа стало известно, что Степаненко подала иск о разделе нажитого с Петросяном имущества стоимостью 1,5 млрд рублей. Ее супруг подал встречный иск с просьбой о разводе и собственным вариантом раздела нажитого. 7 августа суд арестовал имущество пары.

Адвокат юмориста утверждает, что его клиент готов поделить все поровну, однако Степаненко требует 80% от совместного имущества.

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