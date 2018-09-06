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«Демография»: россиянкам могут разрешить приводить на работу детей

Российским работодателям предложили создать в офисах детские комнаты — в Минтруде считают, что такая мера повысит уровень занятости женщин в стране.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Пункт о детских комнатах в офисах включен в рабочую версию нацпроекта «Демография», пишут «Известия».

Минтруд рассчитывает получить от сообществ работодателей предложения по реализации этой инициативы к 1 июля 2019 года.

О том, что услуга по присмотру за детьми станет для организаций обязательной, речи не идет. Однако в министерстве считают, что таким образом можно будет повысить занятость женщин.

Мнение экспертов

Организовать детские комнаты в офисах по всем требованиям СанПиН зачастую просто невозможно, считают эксперты, пишет ura.ru. По их мнению, гораздо правильнее было бы компенсировать родителям плату за частный детсад, если в муниципальный ребенка устроить не удалось. Еще одна альтернатива — обязать градообразующие предприятия содержать стационарные детсады.

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