31 мая
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Жизнь

День адвоката-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День адвоката отмечают в России 31 мая. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Адвокат. Портфель
Адвокат. Портфель
unsplash.com

Приятные поздравления с Днем адвоката в прозе

С Днем адвоката в России! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии в сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее!

Поздравляю с Днем российской адвокатуры и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил бесспорную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.

С Днем российской адвокатуры! Желаем вам удачных громких дел, и чтоб вы всегда их выигрывали! Чтобы клиенты сами вас искали и были уверены в положительном решении вопросов.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

Приятные поздравления с Днем адвоката в стихах

Вас с Днем адвокатуры
Сердечно поздравляем!
Вы — сильные натуры.
Успехов вам желаем!

Живите, процветая,
Пусть ничего вам не мешает,
А день последний мая
Судьба вам радостей подарит!

Тебя ждет так много дел,
Ты помочь всем очень рад,
Защищать — вот твой удел,
Ведь ты лучший адвокат!

Пусть карьера вверх растет,
И зарплата вместе с ней,
Пусть всегда тебе везет,
Чтобы мечты сбылись скорей!

Наш коллега-
Адвокат
Защищает
Всех подряд.
Очень грамотный
Юрист,
На суде —
Словно «артист»!

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Приятные поздравления с Днем адвоката в смс

Уверенно клиентов защищайте
И доказательно всех судей убеждайте.
Пусть вам в профессии сопутствует успех,
Ищите истину — закон один для всех!

Адвокат ты безупречный, —
Комплимент от сердца мой.
На процессе не сравнится
В знаниях никто с тобой.

В праздник твой хочу успехов
Пожелать во всех делах,
Быть востребованным в деле,
Твердо на ногах стоять.

Прав ты или виноват,
Знает только адвокат.
От души вас поздравляем,
Счастья и добра желаем.

Пусть все решаются дела,
Дорога будет пусть светла,
Забудут беды вас, печали,
И сбудется, о чем мечтали!

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