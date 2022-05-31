День адвоката-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем адвоката в России! Пусть все законы соблюдаются, чтобы все дела шли, как по маслу, не доставляя хлопот и неприятностей. Желаю спокойствия на душе и гармонии в сердце. Пусть все цели будут достигнуты, а все желания исполнятся скорее!

Поздравляю с Днем российской адвокатуры и искренне желаю, чтобы в любом деле удавалось проявлять уверенность и настойчивость, чтобы каждый день приносил бесспорную победу и настоящий успех, чтобы жизнь была полна больших возможностей и перспективных идей.