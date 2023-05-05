День акушерки - 5 мая. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем акушерки поздравляю,

Спасибо вам за славный труд,

Пусть будут счастье и удача,

А в доме пусть царит уют.



Вы помогаете родиться,

Встречаете с улыбкой жизнь,

Мы вами можем лишь гордиться,

Коснется пусть улыбка лиц.



Добра вам, крепкого здоровья,

Пусть вдохновляет дело вас,

И свет добра, любви огромной

Пусть не покинет ваших глаз.

Что может быть чудесней в этой жизни?

Лишь появление ребеночка на свет.

Несешь ты эту миссию по жизни,

С ребеночком встречаешь ты рассвет.



Поистине профессия святая.

Любой семье приносит радость в дом.

Хотя и кажется, работа непростая,

Для многих стал родным родильный дом.



Желаю счастья, дорогая, столько,

Сколько детишек приняла на руки ты.

Хочу я пожелать тебе тихонько:

Пускай исполнятся заветные мечты!