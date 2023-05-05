День акушерки - 5 мая. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем акушерки в прозе
Акушерки прикасаются к самому сокровенному — таинству рождения. Благодаря вашим умелым и добрым рукам, женщины становятся мамами и на свет появляются малыши. Сегодня замечательный праздник — Международный день акушерки. Хочется поблагодарить вас за то, что каждый день вы бережно держите на руках новую жизнь! Пусть работа будет только в радость, а жизнь наполнится счастьем и достатком.
Акушерка — благородная профессия, потому что именно вы, ангелы в белых халатах, помогаете творить жизнь, делаете счастливыми миллионы мамочек в мире. Желаем вам еще больше мудрости и опыта в вашем ответственном деле, здоровых малюток и благодарных родителей, самых добрых людей в окружении и безграничного счастья!
Поздравляю с Международным днем акушерки! От всей души хочу пожелать огромных сил и великолепного мастерства, чтобы помочь появиться на свет еще многим замечательным крохам. Пусть крик каждого новорожденного пробуждает в Вас добрую надежду и большую радость, пусть Вас любят и ценят на работе, дома и в каждой семье!
Поздравления с Днем акушерки в стихах
С Днем акушерки поздравляю,
Спасибо вам за славный труд,
Пусть будут счастье и удача,
А в доме пусть царит уют.
Вы помогаете родиться,
Встречаете с улыбкой жизнь,
Мы вами можем лишь гордиться,
Коснется пусть улыбка лиц.
Добра вам, крепкого здоровья,
Пусть вдохновляет дело вас,
И свет добра, любви огромной
Пусть не покинет ваших глаз.
Что может быть чудесней в этой жизни?
Лишь появление ребеночка на свет.
Несешь ты эту миссию по жизни,
С ребеночком встречаешь ты рассвет.
Поистине профессия святая.
Любой семье приносит радость в дом.
Хотя и кажется, работа непростая,
Для многих стал родным родильный дом.
Желаю счастья, дорогая, столько,
Сколько детишек приняла на руки ты.
Хочу я пожелать тебе тихонько:
Пускай исполнятся заветные мечты!
Сегодня акушерки праздник
Справляют самый важный свой,
Помочь родится человеку
Доверено ведь им судьбой.
Вас, феи, нынче поздравляю.
Спасибо, низкий вам поклон.
Вы ангелы в халатах белых,
Вы — самый сильный батальон.
Желаю счастья вам, здоровья,
Встречать малышек, малышей,
Пусть каждый день вам радость дарит,
Пусть жить вам будет веселей.
Поздравления с Днем акушерки в смс
Чтоб собрать все похвалы,
Мало этажерки.
Отмечаем чудный день —
Праздник акушерки.
Пусть оплачен будет труд
Твой всегда достойно,
А в семье царит уют
И всегда спокойно.
Поздравляем акушерок
И спасибо говорим!
Вас за труд и за заботу
От души благодарим.
С вашим днем вас поздравляем!
Будьте счастливы всегда.
У вас славная работа,
Без которой никуда.
Спасибо акушерке каждой
За всех родившихся людей,
Что помогали вы однажды
Родиться мне, ему и ей!
Желаю вам во всем успеха,
Здоровья крепкого и сил,
Улыбок, радости и смеха,
Чтоб счастье каждый миг дарил!