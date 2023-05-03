Хочу друзья поздравить Вас,

С всемирным днем свободы и печати.

И пожелать успеха в добрый час,

И чтоб всегда удача была кстати.



Чтоб нам дышалось вольно и легко,

И сердце никогда не унывало,

В мечтах чтоб улетало далеко,

Всегда любило, верило, мечтало.

Свобода печати — особая тема,

Цензура коварна, что тут сказать,

Желаю сегодня лишь то, что правдиво,

В изданиях смелых вам только читать.



Пусть будут статьи, интервью интересны,

Боритесь за право быть в курсе всего,

Печатают пусть то, что актуально,

Не будет пусть лишнего совсем ничего.