Поздравления с Днем свободы печати в прозе
С всемирным днем свободы печати! Пусть слова никогда не останутся несказанными, которые должны были прозвучать, напечататься и сохраниться в памяти. Свободными всегда пусть мысли остаются, чтобы уважали каждое мнение.
Поздравляю со Всемирным днем свободы печати. Желаю освещать все и про всех, пробивая любую стену препятствий и барьеров, желаю всегда иметь свободу выбора, слова, мысли и рассуждений, а поэтому и двигаться в направлении успеха деятельности и удачи жизни.
Поздравляю со Всемирным днем свободы печати. Желаю, чтобы на пути к выражению мыслей не было препятствий. Желаю, чтобы каждый день подкидывал интересные идеи. Желаю, чтобы каждое твое напечатанное слово несло в себе правду и глубокий смысл. Желаю успехов в деятельности, творческих взлетов, креатива и гениальности в «печатных» трудах.
Поздравления с Днем свободы печати в стихах
Хочу друзья поздравить Вас,
С всемирным днем свободы и печати.
И пожелать успеха в добрый час,
И чтоб всегда удача была кстати.
Чтоб нам дышалось вольно и легко,
И сердце никогда не унывало,
В мечтах чтоб улетало далеко,
Всегда любило, верило, мечтало.
Свобода печати — особая тема,
Цензура коварна, что тут сказать,
Желаю сегодня лишь то, что правдиво,
В изданиях смелых вам только читать.
Пусть будут статьи, интервью интересны,
Боритесь за право быть в курсе всего,
Печатают пусть то, что актуально,
Не будет пусть лишнего совсем ничего.
Уходит ваша летопись в века,
Да и не летопись тогда ведь,
А стенография «печатного пера»,
Которая будет жива и впредь!
На литере ли буквы набирать,
Или стучать печатною машинкой.
В компьютере печатать и стирать
Но главное, что это свои мысли!
И это главное, ведь творческий ваш труд.
Он мысли ваши и он глас народа,
Так пусть неволя и запреты все уйдут!
Пусть вам всегда сопутствует свобода!
Поздравления с Днем свободы печати в смс
Желаю свободу печати
Разумно всегда развивать.
О празднике буду кричать я
И Вас от души поздравлять!
Книги учат людей думать,
Истину вещей понять.
Только выгодно не всем,
Чтоб читали без проблем.
Книжки разные нужны —
Умными все быть должны.
Журналистам
Пожелаем:
Пусть свобода
Воссияет!
Репортажи
И статьи,
Без цензуры
Чтобы шли!
Поздравления с Днем кондитера в прозе
Поздравляю с праздником сладости и красоты — с Днем кондитера! Желаю воздушных, как бисквит, мечтаний и вкусных, как сливочный крем, мгновений жизни. Пусть твои кондитерские шедевры всем приходятся по вкусу. Пусть всегда у тебя будет масса креативных идей и возможностей для их воплощения!
С Днем кондитера. Желаю сладкой жизни, как мёд, настроения, как взбитые сливки, любви нежной и страстной, как шоколадная глазурь, приятных добрых ощущений в жизни, как самый нежный в мире бисквит. Желаю креатива и новых интересных идей в кондитерском творчестве, а также успехов и мирового признания в жизни.
Прелестных кондитеров страны от имени всех сластен и сладкоежек хочу поздравить с профессиональным праздником Днем кондитера! Пожелать хочется в вашей жизни таких вот ингредиентов: сладости во всем, но без приторности, воздушности и легкости, нежности и приятного послевкусия, ароматности и изюминки!
Поздравления с Днем кондитера в стихах
С Днем кондитера сегодня
Поздравляю мастеров,
Каждый будет пусть успешен,
Вдохновен, всегда здоров.
Сладкое искусство ваше,
Пусть несет лишь позитив,
Проявлять желаю в деле
Творчество и креатив.
Пусть фантазия бушует,
В сфере сахарных идей,
Шоколадных, мармеладных
Я желаю вам затей.
Шедевры сладкие творить
Умеешь ты, ведь ты эксперт!
Приятно может удивить
Любой твой вкусненький десерт!
Твои пирожные шикарны,
И торты дарят наслаждение!
Тебе все очень благодарны
За эти сладкие творения!
Прошу тебя, всегда твори,
Люби родное сердцу дело,
И только радость всем дари,
Чтобы душа от счастья пела!
С Днем кондитера поздравить
В праздник сладкий ваш хочу,
Пусть шедевры из десертов
Будут все вам по плечу.
Новые пускай идеи
Вам покоя не дают,
Вверх идет пускай карьера,
Дома пусть царит уют.
Счастья, радости, достатка,
Творческого вдохновения,
Будут в жизни вашей чаще
Пусть ванильные мгновения.
Поздравления с Днем кондитера в смс
У тебя работа — сказка,
Ты — кондитер, мастер счастья,
Ведь спасут твои шедевры
От уныния и несчастья.
В День кондитера желаю,
Радости и вдохновения,
Пусть работа окрыляет,
Дарит светлые мгновения.
Кондитер не просто работа —
Искусство творить чудеса,
И все от пирожных до торта
Он может создать на глазах.
Я жизни желаю вам сладкой
Как все, что готовите вы,
Удачи, добра и достатка,
И нежной, взаимной любви!
День кондитера пусть дарит
Счастье, радость и добро,
Много дней весёлых, сладких,
Чтоб всегда в делах везло!
Чтоб успехов ароматом
Жизнь пленяла в день любой,
И полно побед приятных
Приносил миг каждый твой!