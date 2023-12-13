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Жизнь

День Андрея Первозванного: кому помолиться, что можно и нельзя делать 13 декабря

В народно-христианском календаре 13 декабря отмечают день Андрея Первозванного. Церковь чтит память его память, как одного из 12 апостолов.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Традиции Андрея Первозванного

На Руси апостола считали покровителем морского искусства и семейной жизни. Он также олицетворял мужское начало. Его иконе молятся об успехе в морском и военном деле и защите Родины.

Девушки же просили у святого хорошего жениха и счастливый брак. В этот день они пекли калиту - коржик из белого хлеба, который символизировал счастливую семейную жизнь.

С коржиком проводили забавный обряд. Калиту подвешивали к потолку, а парни должны были откусить от нее кусочек - так они открывали дверь во взрослую жизнь.

Затем девушки накрывали вечером стол и звали знакомых молодых ребят. Их угощали пирожками, голубцами и варениками. За столом пели песни о любви и веселились.

Пекарь. Булочки.
Пекарь. Булочки.
CC0

Что нельзя делать 13 декабря?

  • Нельзя заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.
  • Запрещено ругаться с людьми, связанными с рыбаками - иначе их покровитель Андрей Первозванный накажет.
  • Супругам не стоит ругаться — любая ссора может привести к многочисленным семейным трудностям.
  • Нельзя шуметь, кричать, эмоционально спорить и сквернословить.
В Алтайском крае ловили рыбаков.
В Алтайском крае ловили рыбаков.
22.мвд.рф

Приметы Андрея Первозванного

  • Ясный и морозный день – к богатому урожаю.
  • Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать.
  • Уголь на лучине крутится – к морозам.
  • Если кошка активно намывается, то погода будет холодной и ясной.
  • Облака быстро и низко плывут – к стуже.
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