День Андрея Первозванного: кому помолиться, что можно и нельзя делать 13 декабря

В народно-христианском календаре 13 декабря отмечают день Андрея Первозванного. Церковь чтит память его память, как одного из 12 апостолов.

Традиции Андрея Первозванного

На Руси апостола считали покровителем морского искусства и семейной жизни. Он также олицетворял мужское начало. Его иконе молятся об успехе в морском и военном деле и защите Родины.

Девушки же просили у святого хорошего жениха и счастливый брак. В этот день они пекли калиту - коржик из белого хлеба, который символизировал счастливую семейную жизнь.

С коржиком проводили забавный обряд. Калиту подвешивали к потолку, а парни должны были откусить от нее кусочек - так они открывали дверь во взрослую жизнь.

Затем девушки накрывали вечером стол и звали знакомых молодых ребят. Их угощали пирожками, голубцами и варениками. За столом пели песни о любви и веселились.

Пекарь. Булочки. CC0

Что нельзя делать 13 декабря?

Нельзя заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.

Запрещено ругаться с людьми, связанными с рыбаками - иначе их покровитель Андрей Первозванный накажет.

Супругам не стоит ругаться — любая ссора может привести к многочисленным семейным трудностям.

Нельзя шуметь, кричать, эмоционально спорить и сквернословить.

В Алтайском крае ловили рыбаков. 22.мвд.рф

Приметы Андрея Первозванного