День археолога - 15 августа. Находчивые поздравления в прозе, стихах и смс

В день археолога желаю

Больших и маленьких находок,

То, что когда-то потеряли

До нас живущие народы.



Чтоб непременно находили

Не только прошлого сюжеты.

Любовь и счастье рядом были,

И чтоб вы помнили об этом.



Хорошей Вам всегда погоды,

Преград поменьше на пути,

И клада в поисках сквозь годы

Удачу на руках нести.

Так раскопки ты проводишь —

Все завидуют вокруг,

Клады, редкости находишь,

Археолог — ты, мой друг.



Интересное призванье

Так историю познать,

Есть всегда твое желанье

Что-то новое искать.



Я в твой день тебе желаю

Все загадки разгадать,

Что хранит земля родная,

Много ценностей сыскать.