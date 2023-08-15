15 августа
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Жизнь

День археолога - 15 августа. Находчивые поздравления в прозе, стихах и смс

День археолога - неофициальный праздник, но все археологи отмечают его именно 15 августа. Altapress.ru подготовил приятные поздравления с этим днем в прозе, стихах и смс.

Археология в Чарышском районе.
Археология в Чарышском районе.
Наталья Вязанцева.

Поздравления с Днем археолога в прозе

Поздравляю с Днем археолога. Пусть в жизни будет ещё много увлекательнейших экспедиций, невероятных раскопок, крутых находок, величайших открытий. Желаю пополнять историю мира фантастическими фактами и артефактами. Успехов в любимой деятельности, всегда хорошей компании и сплошной удачи в жизни!

Поздравляю с Днем археолога и пожелать от души хочу безустанных сил и необычайной удачи, потрясающего везения и невероятных находок, великих открытий и интересных гипотез, успешного и бравого познания прошлого, полной сохранности и передачи современному миру нашего культурного наследия.

Вы раскрываете перед миром загадки истории, первыми узнаете о тайнах древних цивилизаций, разгадываете написанные тысячи лет назад письмена. Так пусть же судьба будет к Вам снисходительна и позволит найти такую вещь, которая прославит Вас и увековечит имя археолога, как человека, вернувшего цивилизации опыт давно минувших дней.

Археологи изучают памятники.
Археологи изучают памятники.
Информационный центр НОЦ "Большой Алтай".

Поздравления с Днем археолога в стихах

В день археолога желаю
Больших и маленьких находок,
То, что когда-то потеряли
До нас живущие народы.

Чтоб непременно находили
Не только прошлого сюжеты.
Любовь и счастье рядом были,
И чтоб вы помнили об этом.

Хорошей Вам всегда погоды,
Преград поменьше на пути,
И клада в поисках сквозь годы
Удачу на руках нести.

Так раскопки ты проводишь —
Все завидуют вокруг,
Клады, редкости находишь,
Археолог — ты, мой друг.

Интересное призванье
Так историю познать,
Есть всегда твое желанье
Что-то новое искать.

Я в твой день тебе желаю
Все загадки разгадать,
Что хранит земля родная,
Много ценностей сыскать.

Ты прошлого ищешь разгадки,
Сметаешь пылинки веков,
И в новую экспедицию
Всегда археолог готов.

Тебя ждут раскопки, курганы,
Тайны скрывает земля,
Сегодня с днем археолога
Тебя поздравляю я.

Желаю тебе сенсаций
Со славою мировою,
Пусть древние цивилизации
Все тайны тебе откроют.

Археология в Чарышском районе.
Археология в Чарышском районе.
Наталья Вязанцева.

Поздравления с Днем археолога в смс

Археологов раскопки
Очень увлекательны,
Прикасаетесь к истории
И всегда внимательны!

Мы желаем плодородной работы,
Находите побольше старины,
И в музей передавайте,
Вы такие молодцы!

Археолог, пусть твой труд
Дарит новые находки,
К цели пусть ведет маршрут,
Чтобы удались раскопки!

Будь здоров и полон сил,
Счастлив будь и улыбайся,
Чтобы радость мир дарил,
Каждым мигом наслаждайся!

Археологов сегодня
Поздравляем мы в их день.
Тех, кому загадки мира
Разгадать всегда не лень.

Плодотворной вам работы,
Новых, значимых побед.
Чтоб смогли раскрыть все тайны,
Что хранятся сотни лет.

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