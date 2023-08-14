Успенский пост - 14 августа. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Искренним смирением,

Наполнится душа,

Несут нам очищение

Дни успенского поста.



Пусть эти дни заполнятся

Любовью и добром,

Хорошее пусть вспомнится,

А зло покинет дом.



Успенский пост терпением

Пусть веру укрепит,

Божественным спасением

Нам душу исцелит

Начнется пост медовым Спасом,

Освятим в этот праздник мёд,

Прибережем его с запасом,

Чтоб угощаться целый год.



С Преображением Господним,

В церквях одежд сменится цвет.

Пускай на нас сойдет сегодня

Божественный фаворский свет.



Успенский пост — час обновленья!

И если в мире ты с собой,

Пусть принесет благословенья

Успенье Девы Пресвятой.