24 февраля по народному календарю отмечают Власьев день. Altapress.ru рассказывает, какие еще необычные праздники есть в этот день.

1. День полосок и пятнышек. История праздника неизвестна, однако праздновать его просто. Обычно в этот день надевают полосатую или пятнистую одежду, напоминающую окрас зебры или жирафа. А кто-то ходит в зоопарк — полюбоваться на этих животных.

2. День рождения лотереи. Первое зарегистрированное упоминание лотерей произошло в 1466 году. Тогда был проведен розыгрыш с крупным денежным призом, в котором мог принять участие любой человек.

На самом деле это была благотворительная лотерея, которую организовала вдова нидерландского художника на годовщину его смерти. Всю выручку она пожертвовала нуждающимся. Даже самые заядлые скептики иногда дают слабину и готовы уверовать в фортуну, поэтому лучший способ отметить 24 февраля — приобрести пару заветных билетиков. Кто знает, может быть судьба решит улыбнуться вам именно в этот день.

Лотерея. unsplash.com

3. Международный день борьбы с издевательствами. В школьном, студенческом или рабочем коллективе часто находят жертв для общественной травли.

Издеваются обычно над теми, кто сильно отличается от других внешне или внутренне, имеет мягкий характер. Моральные унижения считают такой же формой насилия, как и физическое принуждение. По традиции в этот день люди надевают розовые футболки или рубашки с надписью «Pledge», выражая солидарность с теми, кого подвергают травле. Впервые официальные мероприятия ко Дню борьбы с издевательствами прошли в 2008 г.

4. Праздник съехавшей крыши. Раз в году можно забыть о приличиях, проявить немного безумия и подурачиться. Это помогает выпустить пар и избавиться от стресса. Отпраздновать можно, устроив розыгрыш друзьям, придя в гости в нелепой одежде или странно пошутив.

Яйца. unsplash.com

5. Тещины вечерки. Это пятый день Масленицы. Если на Лакомки теща должна была проявлять максимальное уважение к мужу своей дочери, то на Тещины вечерки она могла отыграться по полной. В этот день женщины брали с собой подруг и родственников и отправлялись в гости к зятьям в дом.