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Жизнь

Широкая Масленица — поздравления в прозе, стихах и смс 22 февраля

Третий день Масленицы — Лакомка, а также Полес и Скоромная середа. К середине недели Масленица набирала обороты, начиналась Широкая Масленица. Праздновать ее начинали массово во всех домах — пекли блины, звали гостей. Altapress.ru поможет зазвать гостей приятными поздравлениями в прозе, стихах и смс.

Блины.
Блины.
freepik.com/timolina

Поздравления с Масленицей в прозе

Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гуляньем и весельем! Пусть в эти дни и целый год в вашей душе цветет и благоухает весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старые станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и столов, ломящихся от яств!

С Масленицей! Пусть светит солнце за окном, пусть каждый луч его согревает и дарит в душе уют, а на лице улыбку. Пусть весна придет и согреет, оттаяли чтобы со снегами и ушли все трудности и сомнения. Поздравляю!

Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных, пышащих жаром блинов. Пусть зима заберет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!

Блины
Блины
СС0

Поздравления с Масленицей в стихах

Масленица к нам пришла,
Значит, скоро уж весна.
Веселись, гуляй, народ:
Песни, пляски, хоровод!

Всем желаю я достатка,
Чтоб жилось вам очень сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!

Провожая зиму, пусть костер горит.
О весне, спешащей в гости, говорит.
Здесь звучит гуляний шум и громкий смех,
Дарят песни тут всем и угощают всех.
Расступись скорее, весь честной народ,
А девицы красные пусть станут в хоровод.
Веселей забавы, громче бубенцы!
О зиме холодной отзвонили вы.
Красная весна спешит — дай дорогу ей.
Ручейки пусть звонкие зажурчат скорей.
Угощаясь блинчиком, пляшите веселей!

Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу встретим
С пожеланьем этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Пусть здоровье не оставит,
Сплетник на весь мир не «славит»,
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
А улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!

Блины.
Блины.
Светлана Казина.

Поздравления с Масленицей в смс

Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, озорного настроения, вкусных угощений! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

Солнце блинчиком взошло.
Поздравляю с Масленицей!
Праздник пышно подошел —
Пускай он всем понравится!

Желаю не лениться
И радоваться сказочно,
Блины есть, веселиться
И улыбаться счастливо!

Пусть весна несет вам радость,
Масленица в дом идет,
Пусть зима берет усталость,
Остальное подождет.

Я желаю вам веселья,
Озорного настроения,
Каждому превкусный блин,
Карманы полные полтин.

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