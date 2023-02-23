От всей души мы поздравляем

Вас с Двадцать третьим февраля!

И в День защитника желаем

Быть гордостью страны всегда.



Желаем быть для всех примером,

Желаем Вам удач в делах,

В работе оставаться первым

И быть разборчивым в друзьях.



Пусть Вас не трогают заботы,

В семье — всё гладко, в доме — смех.

Желаем крепкого здоровья,

Пусть Вам сопутствует успех.

Защитник отечества — каждый мужчина,

И это действительно значимый день.

Пусть в жизни все будет: здоровье и сила,

И напрочь исчезнет от слабостей тень.



Пусть будет любовь — чистой, светлой, взаимной,

Чтоб так же хотелось творить чудеса,

Пусть будет жизнь яркой и очень счастливой,

И пусть от невзгод сберегут Небеса.