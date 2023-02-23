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Жизнь

День защитника Отечества — отважные поздравления в прозе, стихах и смс

История праздника берет начало в 1918 году. Изначально 23 февраля отмечали годовщину рождения Красной Армии. С тех пор праздник и его название претерпевали изменения, однако смысл оставался — чествование защитников отечества. Altapress.ru подготовил поздравления для храбрецов в прозе, стихах и смс.

23 февраля.
23 февраля.
Открытые источники

Поздравления с 23 февраля в прозе

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю богатырского здоровья и мудрости настоящего полководца при принятии важных решений. Пусть все победы будут мирными, а жизнь счастливой и радостной. Верных друзей, большой любви и счастья!

С Днем защитника Отечества! Пускай на вашем жизненном пути встречаются только хорошие и искренние люди, друзья будут настоящими, а любимые люди — верными и преданными! Крепкого здоровья, стабильности и спокойствия. Оберегайте свой семейных очаг от злых помыслов различных бед!

Пускай твой День защитника будет наполнен только приятными сюрпризами, добром и радостью! Желаю тебе всегда иметь силу и в душе, и в теле, быть крепким и здоровым, целеустремленным и успешным! Пусть каждый день твоей жизни будет счастливым, мирным и удачным!

23 февраля.
23 февраля.
Открытые источники

Поздравления с Днем защитника Отечества в стихах

От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.

Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.

Пусть Вас не трогают заботы,
В семье — всё гладко, в доме — смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех.

Защитник отечества — каждый мужчина,
И это действительно значимый день.
Пусть в жизни все будет: здоровье и сила,
И напрочь исчезнет от слабостей тень.

Пусть будет любовь — чистой, светлой, взаимной,
Чтоб так же хотелось творить чудеса,
Пусть будет жизнь яркой и очень счастливой,
И пусть от невзгод сберегут Небеса.

Защитника сегодня поздравляю!
Будь смелым и решительным во всём.
Здоровья, счастья, радости желаю,
Чтоб все напасти были нипочем.

Чтоб всё, что ты задумал, исполнялось,
Чтоб счастье не покинуло твой дом.
Чтобы сбылось всё то, о чем мечталось,
И чтоб успех сопутствовал во всём!

23 февраля.
23 февраля.
Открытые источники

Поздравления с 23 февраля в смс

С Днём защитника Отечества!
Пусть сбываются мечты,
Пусть любовь до бесконечности
Дарит радость теплоты!

Пусть добро и вдохновение
Заставляют сердце петь,
Пусть помогут сердце верное
Защитить от всяких бед!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! От всего сердца желаю только самого наилучшего. Пусть здоровье крепчает, любовь не покидает, а удача всегда сопутствует на жизненном пути.

Двадцать третье февраля — праздник доблести и силы.
Пожелать хочу, чтоб Вы лишь под мирным небом жили.
Пусть исполнятся мечты и любые сверхзадачи,
Счастья личного, любви и во всех делах удачи.
Чтобы рядом в трудный миг друг надежный оказался,
И на долгие года в теле твердый дух держался.

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