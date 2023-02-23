Поздравления с 23 февраля в прозе
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю богатырского здоровья и мудрости настоящего полководца при принятии важных решений. Пусть все победы будут мирными, а жизнь счастливой и радостной. Верных друзей, большой любви и счастья!
С Днем защитника Отечества! Пускай на вашем жизненном пути встречаются только хорошие и искренние люди, друзья будут настоящими, а любимые люди — верными и преданными! Крепкого здоровья, стабильности и спокойствия. Оберегайте свой семейных очаг от злых помыслов различных бед!
Пускай твой День защитника будет наполнен только приятными сюрпризами, добром и радостью! Желаю тебе всегда иметь силу и в душе, и в теле, быть крепким и здоровым, целеустремленным и успешным! Пусть каждый день твоей жизни будет счастливым, мирным и удачным!
Поздравления с Днем защитника Отечества в стихах
От всей души мы поздравляем
Вас с Двадцать третьим февраля!
И в День защитника желаем
Быть гордостью страны всегда.
Желаем быть для всех примером,
Желаем Вам удач в делах,
В работе оставаться первым
И быть разборчивым в друзьях.
Пусть Вас не трогают заботы,
В семье — всё гладко, в доме — смех.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть Вам сопутствует успех.
Защитник отечества — каждый мужчина,
И это действительно значимый день.
Пусть в жизни все будет: здоровье и сила,
И напрочь исчезнет от слабостей тень.
Пусть будет любовь — чистой, светлой, взаимной,
Чтоб так же хотелось творить чудеса,
Пусть будет жизнь яркой и очень счастливой,
И пусть от невзгод сберегут Небеса.
Защитника сегодня поздравляю!
Будь смелым и решительным во всём.
Здоровья, счастья, радости желаю,
Чтоб все напасти были нипочем.
Чтоб всё, что ты задумал, исполнялось,
Чтоб счастье не покинуло твой дом.
Чтобы сбылось всё то, о чем мечталось,
И чтоб успех сопутствовал во всём!
Поздравления с 23 февраля в смс
С Днём защитника Отечества!
Пусть сбываются мечты,
Пусть любовь до бесконечности
Дарит радость теплоты!
Пусть добро и вдохновение
Заставляют сердце петь,
Пусть помогут сердце верное
Защитить от всяких бед!
Поздравляю с Днем защитника Отечества! От всего сердца желаю только самого наилучшего. Пусть здоровье крепчает, любовь не покидает, а удача всегда сопутствует на жизненном пути.
Двадцать третье февраля — праздник доблести и силы.
Пожелать хочу, чтоб Вы лишь под мирным небом жили.
Пусть исполнятся мечты и любые сверхзадачи,
Счастья личного, любви и во всех делах удачи.
Чтобы рядом в трудный миг друг надежный оказался,
И на долгие года в теле твердый дух держался.