Когда и как отпразднуют Масленицу в Барнауле

Большие и веселые проводы зимы пройдут 26 февраля в Барнауле. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Как прошла Масленица в парке "Лесная сказка"

Праздник Масленицы пройдет в Парке спорта на ул. Энтузиастов, 12в.

Встречать весну начнут в 12:00. Гостей ждут вкусные блины, горячий чай и традиционные русские забавы. Будут петь частушки, участвовать в конкурсах и выигрывать много подарков.

Мужчины смогут проверить свою силу, скорость и смекалку. Любой сможет потягать деревянные гантели и залезть на «масленичный столб». Победителей наградят ценными призами.

Дети будут рады покататься на хаски и пони.

Традиционное сжигание чучела запланировано на 15:00.

Ранее барнаульский зоопарк «Лесная сказка» объявил конкурс праздничных чучел «Сударыня Масленица — 2023». Куклу для шествия может сделать любой желающий.