Кто горячее. Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» объявляет конкурс масленичных чучел

«Конкурсантка» должна соответствовать нескольким требованиям:

Высота — от 1,5 метров;

Чучело должно быть сделано из легковоспламеняющихся материалов;

У чучела должна быть устойчивая подставка для установки на открытой площади;

У куклы не должно быть лица.

Все чучела будут принимать 26 февраля в парке «Лесная сказка"​ около сцены с 11:00 до 12:00. Жюри будет оценивать в куклах красочность, эстетичность и использование оригинальных техник при изготовлении.

Первые три победителя получат денежные призы. Остальных участников наградят подарками от барнаульского зоопарка.

После все куклы примут участие в праздничном шествии. Их сожгут вместе с главной «Масленицей» в 16:00.

Ранее в зоопарке подготовили чудесные открытки с животными.