31 января
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Жизнь

Кто горячее. Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» объявляет конкурс масленичных чучел

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» объявляет конкурс праздничных чучел «Сударыня Масленица — 2023». Куклу для шествия может сделать любой желающий.

На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Конкурсантка» должна соответствовать нескольким требованиям:

  • Высота — от 1,5 метров;
  • Чучело должно быть сделано из легковоспламеняющихся материалов;
  • У чучела должна быть устойчивая подставка для установки на открытой площади;
  • У куклы не должно быть лица.

Все чучела будут принимать 26 февраля в парке «Лесная сказка"​ около сцены с 11:00 до 12:00. Жюри будет оценивать в куклах красочность, эстетичность и использование оригинальных техник при изготовлении.

Первые три победителя получат денежные призы. Остальных участников наградят подарками от барнаульского зоопарка.

После все куклы примут участие в праздничном шествии. Их сожгут вместе с главной «Масленицей» в 16:00.

Ранее в зоопарке подготовили чудесные открытки с животными.

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