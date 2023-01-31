Кто горячее. Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» объявляет конкурс масленичных чучел

«Конкурсантка» должна соответствовать нескольким требованиям:
- Высота — от 1,5 метров;
- Чучело должно быть сделано из легковоспламеняющихся материалов;
- У чучела должна быть устойчивая подставка для установки на открытой площади;
- У куклы не должно быть лица.
Все чучела будут принимать 26 февраля в парке «Лесная сказка" около сцены с 11:00 до 12:00. Жюри будет оценивать в куклах красочность, эстетичность и использование оригинальных техник при изготовлении.
Первые три победителя получат денежные призы. Остальных участников наградят подарками от барнаульского зоопарка.
После все куклы примут участие в праздничном шествии. Их сожгут вместе с главной «Масленицей» в 16:00.
Ранее в зоопарке подготовили чудесные открытки с животными.
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