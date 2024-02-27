День белого полярного медведя. Интересные факты об обитателях Арктики

27 февраля в мире отмечают День белого полярного медведя. Сейчас животные претерпевают тяжелые времена из-за глобального потепления. Этот международный праздник нацелен на сбор средств, чтобы обеспечить защиту самкам и детенышам этого вида. Об особенностях снежного хищника расскажет altapress.ru .

1. Мех белого медведя на самом деле не белый, а прозрачный. Волос внутри полый и наполнен воздухом — это помогает животным лучше сохранять тепло.

2. Кожа у белого медведя темного, почти черного цвета — она помогает ему поглощать солнечные лучи и уменьшает теплоотдачу.

Белый медведь. СС0

3. Животные обладают невероятным обонянием, благодаря которому могут учуять добычу с расстояния до 16 км.

4. Полярные медведи — отличные пловцы. Их встречают на расстоянии более 100 км от берега. Они легко плавают со скоростью около 10 км/ч, используя широкие лапы в качестве весел.

Белый медведь в снегу. СС0

5. Хотя медведи отлично плавают, они недостаточно проворны, чтобы догнать тюленя в открытой воде. Поэтому они охотятся на льду: чаще всего устраивают засаду и ждут, пока тюлень не появится на поверхности, чтобы подышать.

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